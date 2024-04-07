Juventus'ta Allegri yerine Motta!

Juventus'un, bu sezon Bologna ile sergilediği performansla dikkat çeken Thiago Motta ile prensip anlaşması sağladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus'ta Allegri yerine Motta!
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07 Nisan 2024 16:25
Juventus, yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunu Thiago Motta'ya emanet etmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus'ta sezon sonunda yedek kulübesinde bir değişiklik yaşanacak ve Massimiliano Allegri ile yollar ayrılacak.

Juventus'un Allegri'nin yerine Thiago Motta'yı düşündüğü ve İtalyan teknik adam ile prensip anlaşması sağladığı öne sürüldü.

Bologna ile sözleşmesi sona erecek Motta, İtalyan ekibinin başında bu sezon 35 maça çıktı ve 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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