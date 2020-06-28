"Jürgen Klopp, biri hariç her oyuncuyu daha iyi yaptı"

Liverpool'un eski oyuncularından Mark Lawrenson, Jürgen Klopp'un olumlu etkileyemedği tek ismin Karius olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
'Jürgen Klopp, biri hariç her oyuncuyu daha iyi yaptı'
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28 Haziran 2020 15:44
Liverpool'un eski oyuncularından Mark Lawrenson, Jürgen Klopp'un 30 yıl sonra Liverpool'a kazandırdığı şampiyonluğu övdü.

Emekli savunma oyuncusu, Alman teknik adamın görev süresince sadece Loris Karius'u daha iyi hale getiremediğini anlattı.

"KARIUS BİR İSTİSNA"

Lawrenson yaptığı açıklamada; "Klopp, aldığı her oyuncuyu daha iyi bir noktaya getirdi. Karius bir istisna. Eğer oyuncularınız iyiyse, iyi çalışın. Eğer oyuncularınız çok iyi iyiyse daha çok çalışın. Klopp'un yeteneği bu." dedi.

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesini feshederek kulübü Liverpool'a dönen Karius, özellikle 2018 Şampiyonlar Ligi finalindeki hataları nedeniyle Kırmızıların gözünden düştü.

Karius, 2016 yılında Mainz 05'ten Liverpool'a 6.2 milyon avro bedelle transfer olmuştu.



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