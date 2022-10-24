Jure Balkovec: 'Büyük takıma karşı kolay değil'

Alanyaspor'da Jure Balkovec, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Jure Balkovec yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında ilk 15 dakika çok baskı geleceğini biliyorduk. Ama konuşmamıza rağmen engel olamadık." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Kırmızı karttan sonra geri döndük. Büyük takıma karşı 2 gol kolay değil." ifadelerini kullandı.





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