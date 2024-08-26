Joshua King'e Premier Lig'den sürpriz talip!

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Joshua King'e İngiltere Premier Lig takımlarından Luton Town talip oldu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Joshua King'e Premier Lig'den sürpriz talip!
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26 Ağustos 2024 09:58
Fenerbahçe ile Temmuz 2024 tarihinde sözleşmesinin süresi dolan Joshua King'in o tarihten bu yana kulüp arayışları mevcuttu.

Norveçli yıldıza sürpriz bir Premier Lig ekibi talip oldu. FLW'nin haberine göre ada ekiplerinden Luton Town, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ile 54 maça çıkan Joshua King'in 12 gol, 7 asistlik skor katkısı vardı.

Haberde ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun transferinin Luton'un sezon hedeflerine ulaşması yolunda faydalı olacağı belirtildi.

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