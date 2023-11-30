'nin Norveçli kanat oyuncusuile ilgili flaş biröne sürüldü.İddiaya göre İngiltere Championchip ekiplerinden'ın Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve devre arasında 31 yaşındaki futbolcu içinifade edildi.Fenerbahçe'de az forma şansı bulan Norveçli futbolcunun daöğrenildi.Sarı-lacivertli forma ile toplam 38 maça çıkan Norveçli, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. King'in kontratı sezon sonu sona erecek.