Joshua King'e Ada kancası!

FENERBAHÇE HABERLERİ: West Bromwich Albion'ın Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Joshua King'e Ada kancası!
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30 Kasım 2023 08:37
Fenerbahçe'nin Norveçli kanat oyuncusu Joshua King ile ilgili flaş bir transfer iddiası öne sürüldü.

İddiaya göre İngiltere Championchip ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve devre arasında 31 yaşındaki futbolcu için teklif yapacağı ifade edildi.

KING SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'de az forma şansı bulan Norveçli futbolcunun da WBA'nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.



KONTRATI SEZON SONU BİTİYOR

Sarı-lacivertli forma ile toplam 38 maça çıkan Norveçli, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. King'in kontratı sezon sonu sona erecek.  

 
 

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