Josef ve Baltacı basın toplantısı düzenleyecek

Beşiktaş ikinci başkanı Engin Baltacı ve Josef de Souza, Ankaragücü maçında yaşanan olaylar ve Brezilyalı oyuncunun 1 maçlık cezasının kaldırılmamasıyla ilgili açıklama yapacak.



Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"İkinci Başkanımız Engin Baltacı ile futbolcumuz Josef de Souza, yarın (10 Eylül) saat 13.30'da Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaklardır.



Taraftarlarımız ile kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."





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