ANKARAGÜCÜ MAÇINDA SAHALARA DÖNECEK

ATIBA'DA SON DURUM

Beşiktaş'ta orta sahanın en önemli isimlerinden Josef de Souza sahalara dönmek için artık geri sayıma geçti. Avusturya kampında sakatlanan ve 20 Temmuz'da sağ dizinden menisküs ameliyatı geçiren Brezilyalı futbolcunun ne zaman sahalara döneceği belli oldu.Çalışmalarını bir süredir takımdan ayrı sürdüren Josef'in fiziksel açıdan iyi duruma geldiği ifade edildi. Deneyimli futbolcu herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda bu hafta takımla çalışmalara başlayabilecek. Teknik Direktör Valerien Ismael kendisini tamamen hazır hissetmesi halinde Josef'i Ankaragücü maçının kadrosuna alacak.Bu arada Atiba Hutchinson'un tedavi süreci ise devam ediyor. Kanadalı futbolcunun bir süre daha takımdan ayrı çalışacağı kaydedildi.