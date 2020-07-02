Jose Mourinho'dan Liverpool'a şampiyonluk övgüsü!

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Liverpool'un 30 sene sonra gelen şampiyonluğunu yorumladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'dan Liverpool'a şampiyonluk övgüsü!
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02 Temmuz 2020 16:30
Deneyimli teknik direktör Mourinho, Liverpool'un 30 sene sonra gelen şampiyonluğunu yorumladı ve Klopp'un ekibinin şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiğini belirtti.

"KASIMDA SÖYLEDİM"

Jose Mourinho açıklamasında; "Liverpool'a tebriklerimi gönderiyorum. Dürüst olmak gerekirse çok çok tebrikler. Sayılar yalan söylemez. Elbette hak ettiler. Kasım ayında şampiyon olacaklarını söylemiştim" dedi.

Liverpool, şampiyon olarak 30 senelik hasrete son vermesinin yanı sıra, 1992'den beri düzenlenen Premier Lig'de de ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Liverpool'un kalan bölümde ligdeki birçok rekoru da kırması bekleniyor.



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