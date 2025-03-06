Jose Mourinho: 'Yusuf ile Oğuz çok kazandıracak'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ocak ayında yönetimle çok detaylı bir toplantı yaptı.
Yasemin Yıldırım'ın haberine göre Mourinho, özellikle çok tartışılan 3'lü sistemi analizler eşliğinde anlatırken şu konular üzerinde durdu:
1- Üçlü sistem bizim için iyi olacak. Başarıyı ve güçlü sonuçları getireceğine eminim. Buna olumsuz bakmayın.
2- Genç oyuncular Yusuf Akçiçek ile Oğuz Aydın'ın üzerine titriyorum. İkisi de çok yetenekli. Onlara daha çok süre vermeye başlayacağım ve bu kulüp bir gün bu iki oyuncudan çok büyük paralar kazanacak.
3- İdmanlarım özellikle ilk zamanlarda yerli oyunculara biraz ağır geliyordu ama şimdi daha uyumlular. İstatistiklere de bu yansımaya başladı. Türk futbolcular daha da iyi olacak.
4- Takım çok gol kaçırıyor farkındayım. Özellikle ceza sahası içinde çok pozisyona giriyoruz. Bir gün takımım gol patlaması yaşayacak.
Fenerbahçe teknik direktörünün, yardımcılarıyla birlikte yaptığı sunum, yönetimi bir hayli mutlu ederken gelinen süreçte mart ayı itibariyle Yusuf ve Oğuz'un performansının yükselmesi, üçlü sistemle alınan sonuçlar, pozisyon vermeyen Fenerbahçe ve Galatasaray'la puan farkının 4'e inmesi Mourinho'ya olan güvenin daha da artmasını sağladı.
Yasemin Yıldırım'ın haberine göre Mourinho, özellikle çok tartışılan 3'lü sistemi analizler eşliğinde anlatırken şu konular üzerinde durdu:
1- Üçlü sistem bizim için iyi olacak. Başarıyı ve güçlü sonuçları getireceğine eminim. Buna olumsuz bakmayın.
2- Genç oyuncular Yusuf Akçiçek ile Oğuz Aydın'ın üzerine titriyorum. İkisi de çok yetenekli. Onlara daha çok süre vermeye başlayacağım ve bu kulüp bir gün bu iki oyuncudan çok büyük paralar kazanacak.
3- İdmanlarım özellikle ilk zamanlarda yerli oyunculara biraz ağır geliyordu ama şimdi daha uyumlular. İstatistiklere de bu yansımaya başladı. Türk futbolcular daha da iyi olacak.
4- Takım çok gol kaçırıyor farkındayım. Özellikle ceza sahası içinde çok pozisyona giriyoruz. Bir gün takımım gol patlaması yaşayacak.
Fenerbahçe teknik direktörünün, yardımcılarıyla birlikte yaptığı sunum, yönetimi bir hayli mutlu ederken gelinen süreçte mart ayı itibariyle Yusuf ve Oğuz'un performansının yükselmesi, üçlü sistemle alınan sonuçlar, pozisyon vermeyen Fenerbahçe ve Galatasaray'la puan farkının 4'e inmesi Mourinho'ya olan güvenin daha da artmasını sağladı.