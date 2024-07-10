Jose Mourinho'nun Szymanski sevinci

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Polonya Milli Takımı'nın EURO 2024'ten elenmesinin ardından Sebastian Szymanski'nin yeni sezon hazırlık kampına katılmasının sevincini yaşıyor.
Portekizli teknik adamın, Roma'yı çalıştırdığı dönem Feyenoord ile oynadıkları iki maçta da Szymanski'ye hayran olduğunu belirterek, "Hep takibimde ve transfer listemdeydi. Yolumuzun Fenerbahçe'de kesişmesinden çok memnunum" dediği öğrenildi.
Antrenmanlarda Polonyalı yıldızla özel olarak ilgilenen Mourinho, Fenerbahçe'de sahaya yansıtmayı düşündüğü oyun sistemini en önemli futbolcularından biri olarak Szymanski'yi görüyor.
Portekizli teknik adamın, Roma'yı çalıştırdığı dönem Feyenoord ile oynadıkları iki maçta da Szymanski'ye hayran olduğunu belirterek, "Hep takibimde ve transfer listemdeydi. Yolumuzun Fenerbahçe'de kesişmesinden çok memnunum" dediği öğrenildi.
Antrenmanlarda Polonyalı yıldızla özel olarak ilgilenen Mourinho, Fenerbahçe'de sahaya yansıtmayı düşündüğü oyun sistemini en önemli futbolcularından biri olarak Szymanski'yi görüyor.