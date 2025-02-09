Jose Mourinho: 'Hata lüksümüz yok'

Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında ikinci yarı performansıyla galibiyete ulaşan Fenerbahçe, Alanya'da işi erken bitirmek istiyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
"KAZANMAK İÇİN GEREKEN HER ŞEYE SAHİBİZ"
Sakatlığı olan yedi oyuncusundan ve kart cezalısı Youssef En-Nesyri'den mahrum Jose Mourinho, son idman öncesi yaptığı konuşmada, "Zor bir deplasman bizi bekliyor. Rakip özellikle kontrataklarda çok etkili. Sizden beklentim baskılı bir oyun ve erken golle maçı koparmanız. Evet, önemli eksiklerimiz var. Ancak kazanmak için de gereken her şeye sahibiz" ifadelerini kullandı.
"HATA LÜKSÜMÜZ YOK"
Rakibin özellikle evinde yüksek viteste oynadığını belirten Mourinho, oyuncularını "Son iki maçı çevirdik ama bu sefer çok daha dikkatli olmalıyız. Hata lüksümüz yok" diyerek uyardı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko
"KAZANMAK İÇİN GEREKEN HER ŞEYE SAHİBİZ"
Sakatlığı olan yedi oyuncusundan ve kart cezalısı Youssef En-Nesyri'den mahrum Jose Mourinho, son idman öncesi yaptığı konuşmada, "Zor bir deplasman bizi bekliyor. Rakip özellikle kontrataklarda çok etkili. Sizden beklentim baskılı bir oyun ve erken golle maçı koparmanız. Evet, önemli eksiklerimiz var. Ancak kazanmak için de gereken her şeye sahibiz" ifadelerini kullandı.
"HATA LÜKSÜMÜZ YOK"
Rakibin özellikle evinde yüksek viteste oynadığını belirten Mourinho, oyuncularını "Son iki maçı çevirdik ama bu sefer çok daha dikkatli olmalıyız. Hata lüksümüz yok" diyerek uyardı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko