Jose Mourinho'dan Talisca planı!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi Anderson Talisca'nın form tutması için Kasımpaşa maçında Brezilyalı yıldıza ilk 11'de görev verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Talisca planı!
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16 Şubat 2025 11:48
Son güncelleme 16 Şubat 2025 11:52

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasray derbisi öncesinde Anderson Talisca planını yaptı. 

Portekizli çalıştırıcı, Talisca'yı 16 Şubat Pazar günü (Bugün) Kasımpaşa karşısında forvet arkasında ilk 11'de oynatmayı düşünüyor. 

HÜCUM KATKISINI MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKARMAYI AMAÇLIYOR

Sambacı'nın iyice form tutmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde oyuncusunun hücum katkısını maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 4 maçta görev alan Brezilyalı yıldız 2 gol katkısı verdi.

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