Jose Mourinho'dan öğrencilerine motivasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli takımlardan morali bozuk dönen bütün oyuncularla özel görüşmeler yaptı ve moral aşıladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Mourinho'dan öğrencilerine motivasyon
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22 Kasım 2024 11:55
Fenerbahçe, 23 Kasım Cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak. Teknik direktör Jose Mourinho ise bu karşılaşma öncesinde hem maç taktiğini belirledi hem de oyuncularıyla bire bir toplantılar gerçekleştirdi.

Mourinho, özellikle milli takımlardan morali bozuk dönen futbolcularıyla özel görüşmeler yaptı ve onlara moral aşıladı.

Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'yla Sebastian Szymanski de Polonya Milli Takımı'yla A Ligi'nden B Ligi'ne düşmüştü.

A Milli Takım forması giyen Mert Müldür, Samet Akaydin ve İsmail Yüksek de Uluslar A Ligi'ne direkt yükselme fırsatını son maçta kullanamadı.

PSİKOLOG GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

Mourinho, dün bu beş oyuncuyla bire bir toplantılar yaparak adeta psikolog görevini üstlendi. Oyuncuların, yapılan görüşmelerin ardından enerjilerinin yükseldiği de belirtildi.

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, bugünkü son idmanın ardından tüm takımla bir toplantı daha yapacak. 

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