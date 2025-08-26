26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
0-0DA
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
1-1DA
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-190'
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
1-265'
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-150'
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-150'
26 Ağustos
Burnley-Derby County
1-147'
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
0-151'
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
0-0DA
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
1-150'
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Jose Mourinho'dan Geny Catamo yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi Sporting forması giyen Geny Catamo için gelen soruya cevap verdi.

Jose Mourinho'dan Geny Catamo yanıtı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi A Bola'ya konuştu.

Transferle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Transfer piyasasında pek aktif değildim. Elimde olan oyuncularla çalışıyorum. Feyenoord maçından bugüne kadar, bu iki önemli maça (Benfica) çıkabilecek başka oyuncumuz olmadığını herkes fark etmiştir. İki oyuncu transfer edildi ancak liste teslim edildikten sonra. Bu da Benfica ile oynanan bu eleme maçının en önemli şey olduğu etiketini ortadan kaldırıyor! Öyle olsaydı, oynaması için birisi gelirdi!" dedi.

Sporting forması giyen ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Geny Catamo'yla ilgili gelen soruya cevap veren Jose Mourinho, "Geny Catamo'nun Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu düşünmüyorum! Açıkçası bir liste olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir oyuncunun transfer edilmeyeceğini düşünüyorum. Bu mantıksız olur! Normalde transfer piyasası bir hedefe ulaşmak içindir. Hedefe ulaştıktan sonra birini transfer etmek mantıksız olur." diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
