Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille ile berabere kalan ve Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun çarpıcı istatistiği ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik!
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15 Ağustos 2024 09:02
Son güncelleme 15 Ağustos 2024 09:08
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile berabere kalarak turnuvaya veda etti ve Avrupa macerasına Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Hedef; tabii ki Jose Mourinho önderliğinde burada başarı elde etmek ve bu organizasyonun en başarılı teknik adamlarından biri şu an Fenerbahçe'nin başında...

Portekizli çalıştırıcı, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi olan bu arenada Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma'yla boy gösterdi.

60 MAÇ

Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda toplamda 60 maça çıkan Jose Mourinho, 36 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti.

2 KEZ KUPAYI KALDIRDI

Porto'yu, Manchester United'ı ve Roma'yı finale taşıyan, 2 kez kupayı kaldırmayı başaran Mourinho, sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla Sevilla'ya kaybetti.

Jose, Tottenham'la ise son 16'da Zagreb'e şansız bir şekilde elenerek final görmedi.



FENERBAHÇE'YE DE BİR FİNAL YAŞATABİLİR

Bu organizasyonda geçmişi başarılarla dolu olan Mourinho, Fenerbahçe'ye de bir final yaşatabilir.

EN BÜYÜK RAKİPLERİ...

Daha önce bunu üç defa başaran Portekizlinin şu an bu arenada en büyük rakipleri ise; 1. torbadaki eski takımları; Roma, Manchester United, Tottenham ve Porto... 

 

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