Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile berabere kalarak turnuvaya veda etti ve Avrupa macerasına Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Hedef; tabii ki Jose Mourinho önderliğinde burada başarı elde etmek ve bu organizasyonun en başarılı teknik adamlarından biri şu an Fenerbahçe'nin başında...
Portekizli çalıştırıcı, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi olan bu arenada Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma'yla boy gösterdi.
60 MAÇ
Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda toplamda 60 maça çıkan Jose Mourinho, 36 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti.
2 KEZ KUPAYI KALDIRDI
Porto'yu, Manchester United'ı ve Roma'yı finale taşıyan, 2 kez kupayı kaldırmayı başaran Mourinho, sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla Sevilla'ya kaybetti.
Jose, Tottenham'la ise son 16'da Zagreb'e şansız bir şekilde elenerek final görmedi.
FENERBAHÇE'YE DE BİR FİNAL YAŞATABİLİR
Bu organizasyonda geçmişi başarılarla dolu olan Mourinho, Fenerbahçe'ye de bir final yaşatabilir.
EN BÜYÜK RAKİPLERİ...
Daha önce bunu üç defa başaran Portekizlinin şu an bu arenada en büyük rakipleri ise; 1. torbadaki eski takımları; Roma, Manchester United, Tottenham ve Porto...
Hedef; tabii ki Jose Mourinho önderliğinde burada başarı elde etmek ve bu organizasyonun en başarılı teknik adamlarından biri şu an Fenerbahçe'nin başında...
Portekizli çalıştırıcı, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi olan bu arenada Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma'yla boy gösterdi.
60 MAÇ
Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda toplamda 60 maça çıkan Jose Mourinho, 36 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti.
2 KEZ KUPAYI KALDIRDI
Porto'yu, Manchester United'ı ve Roma'yı finale taşıyan, 2 kez kupayı kaldırmayı başaran Mourinho, sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla Sevilla'ya kaybetti.
Jose, Tottenham'la ise son 16'da Zagreb'e şansız bir şekilde elenerek final görmedi.
FENERBAHÇE'YE DE BİR FİNAL YAŞATABİLİR
Bu organizasyonda geçmişi başarılarla dolu olan Mourinho, Fenerbahçe'ye de bir final yaşatabilir.
EN BÜYÜK RAKİPLERİ...
Daha önce bunu üç defa başaran Portekizlinin şu an bu arenada en büyük rakipleri ise; 1. torbadaki eski takımları; Roma, Manchester United, Tottenham ve Porto...