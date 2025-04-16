Jose Mourinho biletini kesti: Djiku!

Fenerbahçe'de, Jose Mourinho'nun sistemine uyum sağlayamayan ve formdan düşen Alexander Djiku'nun takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho biletini kesti: Djiku!
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16 Nisan 2025 13:28

Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezon için planlamalarını yapıyor.

Sarı-lacivertlilerde bu planlama doğrultusunda takımdan ayrılması beklenen ilk isimlerden biri ortaya çıktı.

MOURINHO'NUN SİSTEMİNDE KENDİNE YER BULAMADI

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan 30 yaşındaki stoper, Mourinho'nun sisteminde kendine yer bulamadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Djiku'nun menajeri aracılığıyla kulüp aradığı ve Rennes ile Marsilya'nın futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

PERFORMANS

Djiku, Fenerbahçe forması altında 71 maça çıktı. Ganalı stoper bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

 

 

 

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