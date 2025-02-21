Jose Mourinho, Ancelotti ile sayıları eşitledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turunda Anderlecht'i elemesinin ardından bir kez daha tarihe geçti.
Jose Mourinho, bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) tarihinde en fazla çift ayaklı eleme turu geçmeyi başaran iki teknik direktörden birisi oldu.
Jose Mourinho, Carlo Ancelotti ile birlikte bu üç kupada toplamda 31 kez tur atlamayı başararak İtalyan teknik adamla birlikte zirveyi paylaştı.
Öte yandan Jose Mourinho; kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi şampiyonlukları bulunan tek teknik direktör olarak dikkat çekiyor.
Jose Mourinho, bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) tarihinde en fazla çift ayaklı eleme turu geçmeyi başaran iki teknik direktörden birisi oldu.
Jose Mourinho, Carlo Ancelotti ile birlikte bu üç kupada toplamda 31 kez tur atlamayı başararak İtalyan teknik adamla birlikte zirveyi paylaştı.
Öte yandan Jose Mourinho; kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi şampiyonlukları bulunan tek teknik direktör olarak dikkat çekiyor.
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