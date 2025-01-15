Jorginho'ya Brezilya'dan talip var

Flamengo, Arsenal'ın orta saha oyuncusu Jorginho ile transfer görüşmelerine başladı.



Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan İtalyan orta saha oyuncusu, yabancı bir kulüple ön sözleşme imzalamakta artık serbest.



Globoesporte'nin haberine göre, Jorginho'nun menajeri Flamengo ile görüşmelere başladı ve Jorginho'ya bir sözleşme sunuldu.



Flamengo, deneyimli oyuncuyu üç yıllık bir anlaşma ile ülkesine uzun vadeli bir dönüş için ikna etmeye çalışıyor.



Ayrıca Flamengo'nun, Jorginho'yu hemen bu ay kadrosuna katmak için Arsenal'den oyuncuyu bedelsiz olarak serbest bırakmasını talep edeceği de iddia ediliyor.



