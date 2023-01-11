Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin yankıları sürerken eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Jorge Jesus var. Sarı-Lacivertli takımın başında derbi galibiyeti alamayan Portekizli çalıştırıcının, oyuncularının düşük performansından dolayı hayal kırıklığına uğradığı öğrenildi.Tecrübeli çalıştırıcının, derbi sonrası yakın çevresine yaptığı değerlendirmede,ifadelerini kullandığı öğrenildi.Jesus'un, F.Bahçe'ye gelmeden önce hayran kaldığını açıkladığı ve ıslıklandığı İstanbulspor maçından sonra elinden tutup destek vermeleri için taraftarlara gösterdiği kalecibaşta olmak üzere bazı isimlerin performansından memnun olmadığı bildirildi. Bu oyuncuların başındavegeliyor.Portekizli çalıştırıcının önce Giresunspor maçında sonra Galatasaray derbisinde yaptığı iki kritik hatayla gol yenmesine sebep olan Serdar Aziz'in formunu beğenmediği kaydedildi. Deneyimli hocanın, derbinin ardındanyorumunda bulunduğu öğrenildi.