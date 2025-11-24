24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Jorge Jesus'tan Al Nassr'da rekor

Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki takım, ligde 9'da 9'la kulüp rekoru kırdı.

24 Kasım 2025 15:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Al Nassr, ligde son olarak Al Khaleej'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Al Nassr, bu galibiyetle birlikte ligde 9'da 9 yaptı ve kulübün galibiyet rekorunu kırdı.

Takımın teknik direktörü Jorge Jesus, yaptığı açıklamada, "Al Nassr'ı kim durdurabilir bilmiyorum ama yenilmez takım yoktur." dedi.


Takımın galibiyet serisine değinen Portekizli teknik direktör, "Bir sonraki maçta bu rekoru geliştirmeye çalışacağım." diye konuştu.

Suudi Arabistan Ligi'nde 9'da 9'la yoluna kayıpsız devam eden Al Nassr, ligin bir sonraki haftasında Najma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
