Jorge Jesus'tan Al Nassr'da rekor

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Juventus dönemindeki röveşata golünün benzerini attı!



Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.Al Nassr, ligde son olarak Al Khaleej'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Al Nassr, bu galibiyetle birlikte ligde 9'da 9 yaptı ve kulübün galibiyet rekorunu kırdı.Takımın teknik direktörü Jorge Jesus, yaptığı açıklamada,dedi.Takımın galibiyet serisine değinen Portekizli teknik direktör,diye konuştu.Suudi Arabistan Ligi'nde 9'da 9'la yoluna kayıpsız devam eden Al Nassr, ligin bir sonraki haftasında Najma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.