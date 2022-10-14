Jorge Jesus, Fenerbahçe tarihine geçti

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kazandığı başarılar ile kulüp tarihine adını yazdırmayı şimdiden başardı.
Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz maçlık dönemde yaşadı. AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.
Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz maçlık dönemde yaşadı. AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.
Fenerbahçe, grubu lider bitirmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalacak.
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