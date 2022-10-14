Jorge Jesus, Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Avrupa'da gösterdiği performansla sarı-lacivertli kulüpte şimdiden iz bırakmayı başardı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorge Jesus, Fenerbahçe tarihine geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2022 13:35
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kazandığı başarılar ile kulüp tarihine adını yazdırmayı şimdiden başardı.

Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz maçlık dönemde yaşadı. AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.
Fenerbahçe, grubu lider bitirmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ