Jorge Jesus, bildiği yoldan devam ediyor

Beşiktaş karşısında zirve yarışında önemli bir sınav verecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 3'lü sistemle sahada olacak. Bu sezon hem lig hem de Avrupa'daki büyük maçlarda 3'lü sistemi kullanan Portekizli çalıştırıcı, bu akşam Beşiktaş önünde de benzer bir yol izleyecek.Hafta boyunca antrenmanlarda da Jorge Jesus öğrencilerini 3'lü sisteme göre hazırladı. Elbette maç için pozisyon ve oyun gereği geçişlerin olması, zaman zaman 4'lüye dönülmesi, zaman zaman 5'liye dönülmesi bekleniyor. Ancak bunların hepsi maç içindeki aksiyonlara ve pozisyonlara gerek olacak. Normal şartlarda ana plan 3'lü defans üzerine kurulacak. Jorge Jesus'un bu akşamki derbide Serdar Aziz-Samet-Szalai defans hattıyla sahada olması planlanıyor.Beşiktaş mücadelesi öncesi Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet tamamen derbi havasına girdi. Daha önce 8 Ocak'ta oynanan ve 3-0 kaybedilen Galatasaray maçı öncesinde bu durumun eksikliği hissedilmişti. Başta Jorge Jesus olmak üzere takım tam anlamıyla derbi havasına girememişti. Beşiktaş maçı öncesi ise tam tersi bir hava hakim. Samandıra'da herkes bu akşamki derbinin öneminin farkında. Tek hedef 3 puan olarak belirlendi.