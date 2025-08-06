Golden State Warriors ile Jonathan Kuminga arasındaki ipler gerilmeye devam ediyor. 22 yaşındaki forvetin kulüpte kalmak istemediği ve önümüzdeki sezon için mevcut koşullarda sahaya çıkmayı düşünmediği bildirildi.95.7 The Game'in haberine göre, "Kuminga'nın Warriors ile oynamak istemediğini ve takımın da onun yeterli görmediği teklifleri reddettiğini" belirten kaynaklar, sözleşme görüşmelerinin tamamen tıkanmış durumda olduğunu ifade ediyor.Hâlâ sınırlı serbest oyuncu statüsünde bulunan Kuminga, Warriors'tan yıllık 30 milyon dolar civarında bir kontrat talep ederken; kulüp bu rakamlara yaklaşmayı reddediyor.Kings ve Suns, Kuminga için sign-and-trade (imzala ve takas et) teklifleriyle masaya oturmuş olsa da GM Mike Dunleavy Jr., henüz kabul edilebilir bir teklif bulamadı.Kuminga'nın geleceği belirsizliğini korurken, takımdan ayrılmak için elindeki sınırlı seçenekleri zorladığı belirtiliyor.