Jonathan David'den Barcelona itirafı!

Kanada milli futbolcusu Jonathan David, Lille ile sözleşmesinin son altı ayına girerken, Barcelona'ya transfer olmayı hayal ettiğini açıkladı.



LILLE İLE SÖZLEŞME UZATMAYA İLGİ GÖSTERDİ, ANCAK AYRILIK YAKIN



David, Lille ile yeni bir sözleşme için görüşmelerde bulunsa da, 24 yaşındaki oyuncu Stade Pierre-Mauroy'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Barcelona gibi dev kulüplere transfer olma ihtimaliyle dikkat çeken David, bunun için sezon sonunu beklemeyi tercih ettiğini belirtti. Ancak, eğer bir kulüp transfer ücreti ödemeye razı olursa, 2025'teki sözleşmesinin bitiminden önce de transfer olabilir.



BU SEZONKİ PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR



Bu sezon Lille formasıyla 19 maçta 13 gol atan David, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Atletico Madrid ve Juventus gibi güçlü takımlara karşı da ağları sarsmayı başardı. Bu gollerinin sekizini sağ ayakla, dördünü sol ayakla ve birini ise kafa ile kaydetti.



"HAVA TOPLARINDA GELİŞMEM GEREKİYOR"



27 yaşındaki golcü futbolcu, hava toplarında daha iyi olabileceğini kabul ederken, "Kafa vuruşları yapabilirim, ancak bitiriciliği hâlâ geliştirmem lazım. Hedefe yönelik kafa vuruşu yapabilmek, en büyük eksikliğim" dedi. Ayrıca, "Sırtım dönükken de daha iyi olabilirim" diyerek gelişime açık olduğunu belirtti.



GOL ORANI HER YIL ARTIYOR



Lille'in yıldız ismi, bu sezon tüm kulvarlarda 112 dakikada bir gol atarak etkileyici bir istatistik yakaladı. Geçtiğimiz sezon bu oran 139 dakikada bir gole, 2022-2023 sezonunda ise 131 dakikada bir gole denk geliyordu.



"2020'DEKİ PERFORMANSIMI GEÇMEK İSTİYORUM"

Kanadalı santrfor, Gent'teki 2019-2020 sezonunda 27 lig maçında attığı 18 golün hala kariyerindeki en yüksek performans olduğunu vurgularken şunları söyledi;



"Şu an işler iyi çünkü gol atıyorum, ama hayatımın en iyi performansını gösteriyor muyum? Muhtemelen hayır. Benim için, Belçika'daki ikinci yılım en iyi sezonumdu."



"SEZON ORTASINDA KULÜP DEĞİŞTİRMEK ZOR"



Lille'in hücum oyuncusu David, sezon ortasında bir kulübe geçmenin zorlayıcı olduğunu belirtirken "Sezon başında olduğu gibi bir hazırlık dönemi olmuyor. Takım arkadaşlarınızı tanıma ve uyum sağlama şansınız olmuyor. Ocak ayında işler çok yoğun oluyor, her şey anlık ve daha zor." açıklamasını yaptı.



BARCELONA HAYALİ "BÜYÜDÜĞÜM TAKIM"

Barcelona'ya olan hayranlığını dile getiren David, "Barcelona her zaman desteklediğim takım oldu. Bir takımın taraftarı olarak büyüdüğünüzde, orada oynamak bir hayaliniz oluyor" dedi.



Ayrıca Kanadalı yıldız "Bazı insanlar, 'Lille'de kalıyor, bu gerileme, kendisini geliştiremiyor' diyebilir. Ama benim için her zaman gelişebileceğim fırsatlar var." ifadelerini kullandı.