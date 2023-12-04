Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler, Heat'in sezon performansını "vasat" olarak nitelendirdi.



Butler, takımın sezonun ilk 20 maçındaki durumundan duyduğu hayal kırıklığını açıkça şu şekilde dile getirdi:



"Olmak istemediğimiz bir noktadayız ki bu da çok vasat bir nokta. İyi de değil, kötü de değil, vasat sadece. Hücumumuz da, savunmamız da vasat."



Heat, 11-9'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nın beşinci sırasında yer alıyor.





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