Jimmy Butler, Heat için: "Vasatız"

Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler, Heat'in sezon performansını "vasat" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jimmy Butler, Heat için: 'Vasatız'
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04 Aralık 2023 12:57
Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler, Heat'in sezon performansını "vasat" olarak nitelendirdi.

Butler, takımın sezonun ilk 20 maçındaki durumundan duyduğu hayal kırıklığını açıkça şu şekilde dile getirdi:

"Olmak istemediğimiz bir noktadayız ki bu da çok vasat bir nokta. İyi de değil, kötü de değil, vasat sadece. Hücumumuz da, savunmamız da vasat."

Heat, 11-9'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nın beşinci sırasında yer alıyor.

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