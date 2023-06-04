Jesus'tan tek değişiklik!

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray karşısında, Fraport TAV Antalyaspor'u yenen ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jesus'tan tek değişiklik!
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04 Haziran 2023 19:58
Son güncelleme 04 Haziran 2023 20:03
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı kazanan ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, 2-0 galip gelinen Fraport TAV Antalyaspor maçında orta sahada görev alan İrfan Can Kahveci yerine bu kez Diego Rossi'ye forma şansı verdi.


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