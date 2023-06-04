Jesus'tan tek değişiklik!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı kazanan ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
Portekizli teknik adam, 2-0 galip gelinen Fraport TAV Antalyaspor maçında orta sahada görev alan İrfan Can Kahveci yerine bu kez Diego Rossi'ye forma şansı verdi.
Portekizli teknik adam, 2-0 galip gelinen Fraport TAV Antalyaspor maçında orta sahada görev alan İrfan Can Kahveci yerine bu kez Diego Rossi'ye forma şansı verdi.
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