Jesse Sekidika'nın Galatasaray aşkı

Galatasaraylı taraftarların gelecekte takıma büyük katkı yapmasını bekledikleri Jesse Sekidika ile ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Haber; Fotomaç
Jesse Sekidika'nın Galatasaray aşkı
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31 Ocak 2020 12:33
Galatasaraylı taraftarların gelecekte takıma büyük katkı yapmasını bekledikleri Jesse Sekidika ile ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Galatasaray ile görüşürken devreye giren Başakşehir'in Jesse için Eskişehir'e 200 bin euro, futbolcuya da yıllık 600 bin euro teklif ettiği ifade edildi. Ancak "Ben Galatasaray'a sözümden dönmem" diyen genç futbolcu, 90 bin euro alacağından da vazgeçerek yıllık 250 bin euro'ya Galatasaray'a imza attı.

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