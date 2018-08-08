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Jeremain Lens: "Performansım yükselecektir"

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, LASK Linz maçı öncesinde konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Jeremain Lens: 'Performansım yükselecektir'
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08 Ağustos 2018 18:57
Beşiktaş'ın LASK Linz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı öncesinde Jeremain Lens açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktaran Hollandalı oyuncu, "İyi başlamak önemli yarınki maça. Gol yemeden kazanmak bizim için iyi olur. Motivasyonumuz yüksek. Pozitif bir sonuç almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Geçen sezona göre daha iyi olacağını belirten Lens, "Geçen sezon iyi sezonlarımdan biri değildi. Şu an özgüvenim yüksek. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Performansımı giderek yükseltmek istiyorum. Antrenmanlara odaklanırsam performansım yükselecektir. İyi bir kadroya sahibiz, her pozisyonda rekabet var. Benim pozisyonumda da rekabet var. Sezon içinde en iyi olan formayı giyecektir" dedi.

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