Jean Michael Seri: "Türkiye'de önceliğim Galatasaray"

Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'ta tamamlayan Jean Michael Seri, Galatasaray'a gelmek istiyor.

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Jean Michael Seri: 'Türkiye'de önceliğim Galatasaray'
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16 Temmuz 2021 16:41
Yabancı oyuncu transferine yoğunlaşan Galatasaray, devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürürken sürpriz bir teklif ortaya çıktı.

2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Jean Micheal Seri bu transfer döneminde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un gündemine gelmişti. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; "Türkiye'de önceliğim Galatasaray" diyen Seri, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız, maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'ta tamamlayan Seri'nin Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Alacaklarına karşılık İngiliz kulübünden bonservisini almaya hazırlanan Seri, Galatasaray'ı beklemeye başladı.

Jean Michael Seri, Galatasaray kariyerinde 37 maça çıkarken 2 gol atıp 4 asistle oynadı. 




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