Jean Michael Seri: 'Türkiye'de önceliğim Galatasaray'

Yabancı oyuncu transferine yoğunlaşan Galatasaray, devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürürken sürpriz bir teklif ortaya çıktı.



2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Jean Micheal Seri bu transfer döneminde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un gündemine gelmişti. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; "Türkiye'de önceliğim Galatasaray" diyen Seri, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız, maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.



Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'ta tamamlayan Seri'nin Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Alacaklarına karşılık İngiliz kulübünden bonservisini almaya hazırlanan Seri, Galatasaray'ı beklemeye başladı.



Jean Michael Seri, Galatasaray kariyerinde 37 maça çıkarken 2 gol atıp 4 asistle oynadı.







