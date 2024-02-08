Utah Jazz'in, Toronto Raptors'tan Bruce Brown Jr.'ı takaslamakla ilgilendiği bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Jazz ve Raptors'ın Kelly Olynyk ve Ochai Abaji için Brown merkezli bir anlaşma üzerinde görüştüğünü söyledi. Toronto ise Brown için bir ilk tur seçimi istediği belirtildi.



Bu sezon 43 maçta 11.5 sayı, 4.7 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalayan Brown'la takas yapmak isteyen takımlar arasında New York Knicks ve Los Angeles Lakers'ın da adı geçmişti.



