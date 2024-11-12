Jasikevicius: "Güzel bir galibiyet"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Bayern Münih galibiyetini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jasikevicius: 'Güzel bir galibiyet'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2024 23:08
Basketbol EuroLeague'in 9. haftasında konuk ettiği Bayern Münih'i 87-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maça çok motive olduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicus, galibiyetten dolayı oyunculara ve taraftarlara teşekkür etti.

Özellikle taraftarların İstanbul trafiğine rağmen tribünleri doldurmasına değinen Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederim. Özellikle taraftarlar salı akşamı İstanbul trafiğine rağmen tüm salonu doldurdu. Çok güzel bir maç izleme fırsatı buldular. Bayern Münih iyi bir takım ve güzel oynadılar. Durdurulması zor bir takım ancak biz maça çok motive geldik. Bu motivasyon sebebiyle ilk çeyreğe iyi başlayamadık. İkinci çeyrekte ise daha iyiydik. Daha sonra Nigel'ın inanılmaz performansı vardı. Çok güzel bir galibiyet oldu."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery