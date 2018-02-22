Janssen ayakkabı bile giyemiyor!

İLGİLİ VİDEO

dönüşü merakla beklenenönceki gün yayınlanan fotoğrafı, oyuncunun durumunu gözler önüne serecek cinstendi... Carlos Kameni ile Roman Neustadter için Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen doğum günü etkinliğine katılan Janssen, sol ayağında özel korumalıklı bandaj bulunmasıyla dikkat çekti.Halen ayakkabı giyemeyen oyuncunun yarın çekilecek MR sonrasında çıkacak sonuca göre durumunda değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verileceği öğrenildi.8 Aralık'ta oynanan Bursaspor maçında sakatlanan Hollandalı golcünün, sakatlığının üzerinden 2.5 ay geçmiş olmasına rağmen baş parmağının altındaki kemik ödemi halen iyileşmiş değil. Fenerbahçe sağlık heyeti, 2 haftada bir oyuncunun MR'ını çektiriyor. Bu MR sonuçları hem Tottenham hem de Hollanda Milli Takımı doktorları ile anında paylaşılıyor. Üç sağlık heyetinin ortak fikriyle oyuncunun tedavisine devam ediliyor.Sağlık heyetinin hedefi, 17 Mart'taki Galatasaray derbisinde oyuncuyu kadroya verebilmek. Şayet bu karşılaşma olmazsa, milli maç arası sonrasında Nisan'ın başındaki Kayserispor mücadelesi hedef alınacak. Hollandalı golcünün menajeri de önceki gün ülke basınına verdiği röportajda "Ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili tarih vermenin bir anlamı yok. Bu yalnızca ekstra baskıya neden oluyor. Umarım bu sezon bitmeden futbola dönebilir" demişti.