Ja, smaç yarışması için "1 milyar beğeni" istiyor!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, Smaç Yarışması'nda yer almak için sosyal medyada '1 milyar beğeni' istediğini söyledi.



Morant, ESPN tarafından yarışmaya katılmayı kabul etmesi için ne gerekeceği sorulduğunda, "1 milyar beğeni" yanıtını verdi.



Ja daha önce yarışmaya katılmak için bir milyon dolar da talep etmişti. Tüm zamanların en çok beğeni alan tweeti, Black Panther filminin merhum aktörü Chadwick Boseman'ın Ağustos 2020'de vefat ettiği bildirilen tweet olmuştu. Tüm zamanların en çok beğenilen Instagram paylaşımı rekoru ise, 55.8 milyon ile World Record Egg'in elinde bulunuyor.



