J.R. Smith, arabasının camını kıran adamı döverken görüldü!

Eski NBA oyuncusu JR Smith'in, arabasının camlarını parçaladığını iddia ettiği birini döverken videosu ortaya çıktı.



Smith, Los Angeles şehir merkezindeki George Floyd protestolarına katılmadan önce, aracını yerleşim alanındaki bir mahalleye park etmişti.



TMZ'nin ortaya çıkardığı videosu ortaya çıkmadan önce, 34 yaşındaki eski NBA guardı, aracının camlarını kıran "beyaz bir çocuk" yakaladığını itiraf ettiği bir Instagram videosu yayınlamıştı. Smith videoda, "onu kovaladığını ve dövdüğünü" söyledi:



"Şu anda hepinizin bilmenizi istiyorum, bu olayı başka siz bir yerde görmeden önce ben anlatayım. Bu nereye gittiğini bilmeyen küçük lanet olası beyaz çocuklardan biri, aracımın camını kırdı. Aracıma zarar verdi. Burası bir yerleşim alanı. Hiç mağaza yoktu. Eğer videosu çıkarsa ve hepiniz görürseniz, onu kovaladım ve dövdüm. Penceremi kırmıştı. Bu bir nefret suçu değil. Benimle bir sorunu olmayan hiç kimseyle sorunum yok. Lanet olası sistemde bir sorun var. Bu kadar."



YAĞMALAR VE MAL HASARI ÇOK YAYGINLAŞTI



George Floyd'un geçen hafta Minneapolis polisinin elinden gelen ölümünü protesto etmek ve daha geniş anlamda siyah topluluklara karşı polis vahşeti ile mücadele etmek için ülke çapında düzenlenen bu protestolarda, mal hasarı, yağma ve vandalizm olayları oldukça yaygındı.



Pek çok protesto barışçıl bir niyetle başlarken, bazıları bu platformu, şiddeti kışkırtmak için kullanmışlardı.



Smith'in hikayesinin de ortaya çıkardığı gibi, kaos, ırk veya sosyoekonomik statü açısından ayrım gözetmiyor. Kendi adına, Smith, aracı zarar görürken uzaktan izlememeyi tercih etti.



