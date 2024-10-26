İzmir'de kırmızı kart!

Göztepe'de Anthony Dennis, Trabzonspor maçında Simon Banza'ya yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
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İzmir'de kırmızı kart!
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26 Ekim 2024 19:35
Son güncelleme 26 Ekim 2024 19:37
Göztepe, Trabzonspor'u ağırladığı mücadelede 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Antony Dennis, Simon Banza'ya bir müdahalede bulundu.

Hakem Cihan Aydın, Dennis'e kırmızı kart gösterdi ve ev sahibi Göztepe, 10 kişi kaldı.

Dennis'in müdahalesiyle yerde kalan Simon Banza, bir süre tedavi gördükten sonra oyuna devam etti.

20 yaşındaki Anthony Dennis, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

BİR KIRMIZI DAHA

Göztepe'de teknik heyetten Ali Dönmez de 32. dakikada hakem Cihan Aydın'a itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

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