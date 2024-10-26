İzmir'de kırmızı kart!

Göztepe, Trabzonspor'u ağırladığı mücadelede 10 kişi kaldı.



Karşılaşmanın 28. dakikasında Antony Dennis, Simon Banza'ya bir müdahalede bulundu.



Hakem Cihan Aydın, Dennis'e kırmızı kart gösterdi ve ev sahibi Göztepe, 10 kişi kaldı.



Dennis'in müdahalesiyle yerde kalan Simon Banza, bir süre tedavi gördükten sonra oyuna devam etti.



20 yaşındaki Anthony Dennis, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.



BİR KIRMIZI DAHA



Göztepe'de teknik heyetten Ali Dönmez de 32. dakikada hakem Cihan Aydın'a itirazları sonrası kırmızı kart gördü.



