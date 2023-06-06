İtalya'dan Galatasaray'a ilginç takas önerisi

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Galatasaray'a çarpıcı bir teklif geldi.
BOTHEIM - MORUTAN TAKASI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekibi Salernitana, Galatasaray'ın Romen oyuncusu Olimpiu Morutan'a talip oldu. Sezonu Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan için Galatasaray'a bir takas teklifinde bulunan Salernitana, sarı-kırmızılıların sezon başında da istediği Erik Botheim'ı Morutan ile takas etmeyi önerdi.
SPORTİF DİREKTÖR DE SANCTIS
Haberde, Salernitana Sportif Direktörü Morgan De Sanctis'in Morutan için çok ısrarcı olduğu yazıldı. Morgan De Sanctis futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giymişti.
Bu sezon Salernitana formasıyla 29 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Norveçli forvet bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydederken, Pisa formasıyla 36 resmi maça çıkan Morutan bu maçlarda 6 gol 8 asist kaydetti.
BOTHEIM - MORUTAN TAKASI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekibi Salernitana, Galatasaray'ın Romen oyuncusu Olimpiu Morutan'a talip oldu. Sezonu Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan için Galatasaray'a bir takas teklifinde bulunan Salernitana, sarı-kırmızılıların sezon başında da istediği Erik Botheim'ı Morutan ile takas etmeyi önerdi.
SPORTİF DİREKTÖR DE SANCTIS
Haberde, Salernitana Sportif Direktörü Morgan De Sanctis'in Morutan için çok ısrarcı olduğu yazıldı. Morgan De Sanctis futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giymişti.
Bu sezon Salernitana formasıyla 29 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Norveçli forvet bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydederken, Pisa formasıyla 36 resmi maça çıkan Morutan bu maçlarda 6 gol 8 asist kaydetti.