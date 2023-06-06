İtalya'dan Galatasaray'a ilginç takas önerisi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'a Olimpiu Morutan için İtalya'dan takas teklifi geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İtalya'dan Galatasaray'a ilginç takas önerisi
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06 Haziran 2023 17:26
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Galatasaray'a çarpıcı bir teklif geldi.

BOTHEIM - MORUTAN TAKASI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekibi Salernitana, Galatasaray'ın Romen oyuncusu Olimpiu Morutan'a talip oldu. Sezonu Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan için Galatasaray'a bir takas teklifinde bulunan Salernitana, sarı-kırmızılıların sezon başında da istediği Erik Botheim'ı Morutan ile takas etmeyi önerdi.

SPORTİF DİREKTÖR DE SANCTIS

Haberde, Salernitana Sportif Direktörü Morgan De Sanctis'in Morutan için çok ısrarcı olduğu yazıldı. Morgan De Sanctis futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giymişti.

Bu sezon Salernitana formasıyla 29 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Norveçli forvet bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydederken, Pisa formasıyla 36 resmi maça çıkan Morutan bu maçlarda 6 gol 8 asist kaydetti.



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