İtalya'da sıra Inter'in!

İtalya'da Napoli'nin geçen yıl sergilediği dominant performansı bu yıl Inter sergiliyor. Ligde lider durumda bulunan Simone Inzaghi'nin ekibi, son 10 maçından galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İtalya'da sıra Inter'in!
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10 Mart 2024 15:39
İtalya Serie A'da Inter, adım adım şampiyonluğa gidiyor.

Simone Inzaghi'nin ekibi, son olarak Bologna deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü ve şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha döndü. Inter, Bologna galibiyetiyle birlikte ligde 10 maç arka arkaya kazanma başarısı göstermiş oldu.

Serie A'da geçen yıl da Napoli, Inter'ın bu sezon yaptığı gibi dominant bir performans ortaya koymuş ve en yakın takipçisine 16 puan fark atarak şampiyonluğa uzanmıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU ETKİSİ

Inter'in bu sezon ligde sergilediği performansta milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da büyük payı bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Inter'de çıktığı 31 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

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