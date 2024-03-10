İtalya Serie A'da Inter, adım adım şampiyonluğa gidiyor.



Simone Inzaghi'nin ekibi, son olarak Bologna deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü ve şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha döndü. Inter, Bologna galibiyetiyle birlikte ligde 10 maç arka arkaya kazanma başarısı göstermiş oldu.



Serie A'da geçen yıl da Napoli, Inter'ın bu sezon yaptığı gibi dominant bir performans ortaya koymuş ve en yakın takipçisine 16 puan fark atarak şampiyonluğa uzanmıştı.



HAKAN ÇALHANOĞLU ETKİSİ



Inter'in bu sezon ligde sergilediği performansta milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da büyük payı bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Inter'de çıktığı 31 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.





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