İşte Vida'nın rotası!

Hırvat futbolcu Domagoj Vida, Beşiktaş'tan ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun transferde yeni adresi Fransa Ligi olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Vida'nın rotası!
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12 Haziran 2022 13:37
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi bir planlama yapan Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida ile devam etmeme kararı almıştı. Hırvat futbolcunun transferde yeni adresi belli oldu. Vida, kariyerine Fransa Ligi'nde devam edecek.

VIDA'NIN YENİ ADRESİ FRANSA LİGİ

Domagoj Vida, Lyon ile transfer için görüşme yapıyor. Bilindiği üzere Lyon'da bir dönem Beşiktaş forması giyen Marcelo Guedes'in dışında Galatasaray'dan futbolseverlerin hatırladığı Jason Denayer de oynadı.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Vida geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla toplam 32 maça çıktı ve 2815 dakika süre aldı. Hırvat stoper 1 gol üretti. Vida, 2017-18 sezonunda Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a gelmişti. 33 yaşındaki Vida'ya Transfermarkt verilerine göre; 1.9 milyon Euro değer biçiliyor.

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