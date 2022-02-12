İşte Trabzonspor'un Konyaspor maçı planı

Trabzonspor , haftanın karşılaşmasında yarın en yakın takipçisi Konyaspor 'la kozlarını paylaşacak. Fırtına, 1 maç eksiği bulunan en yakın takipçisini devirip, puan farkını 12'ye çıkartmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Kupa'daki Denizli maçında yıldızlarını dinlendiren ve deplasmana götürmeyen tecrübeli hoca, Konyaspor karşısında kanatlardan işi çözmeyi planlıyor. Solda Nwakaeme, sağda Visca'ya çok güvenen Avcı, hücumda bu ikiliden çok şey bekliyor. Beklerin de sık sık ataklara katılmasını isteyen başarılı çalıştırıcı, kenarları iyi kullanıp, Cornelius'u ceza sahasında daha fazla topla buluşturup, pozisyona sokmayı hedefliyor.



Bakasetas'a şut emri



Merkezde ise Bakasetas'a büyük iş düşüyor. Yunan yıldıza, sık sık rakip kaleye şut atması söylendi. Ligdeki gol hasretini Galatasaray derbisinde bitiren ve geri dönüşte büyük payı bulunan Bakasetas, yarın da Fırtına'nın en önemli kozlarından biri olacak.





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