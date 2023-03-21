İşte Tıp öğrencilerine göre "yılın en başarılı kadın spor takımı"

Tıp öğrencileri, "yılın en başarılı kadın spor takımı" olarak A Milli Kadın Futbol Takımı'nı seçti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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İşte Tıp öğrencilerine göre 'yılın en başarılı kadın spor takımı'
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21 Mart 2023 16:44
Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından A Milli Kadın Futbol Takımı "yılın en başarılı kadın spor takımı", Ampute Milli Futbol Takımı da "yılın en başarılı erkek spor takımı" seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından geleneksel olarak verilen "Yılın En'leri" ödülleri sahiplerini buldu.

Yaklaşık 10 bin tıp öğrencisinin katıldığı oylamada, A Milli Kadın Futbol Takımı "yılın en başarılı kadın spor takımı" seçildi. Ampute Milli Futbol Takımı da "yılın en başarılı erkek spor takımı" ödülüne layık görüldü.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın ödülü, Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Begüm Üresin ve milli oyuncularından Birgül Sadıkoğlu'nun yer aldığı törende verildi.

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