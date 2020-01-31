İşte Süper Lig'de biten transferler!

Süper Lig'de saat 18.00 itibarıyla kapanacak olan transfer penceresi, Avrupa'da 00.00'da sona erecek.Ricardo [Kaleci - Bodo Glimit]Milos Stojanovic [Stoper - Dobanovci]Giorgi Latsabidze [Sol Kanat - Rustavi]Atilla Turan [Sol Bek - Kayserispor]Daniel Lukasik [Ön libero - Lechia Gdansk]Konrad Michalak [Sağ Kanat - Akhmat Grozny]Gerson Rodrigues [Kanat/Forvet - Dinamo Kiev]Gelmin Rivas [Forvet - Boston River]Yeni Takımı: KasımpaşaEski takımı: HuddersfieldYeni takımı: AntalyasporEski takımı: Kulüpsüz (En son Sivasspor'da oynadı)Yeni takımı: AnkaragücüEski takımı: BeşiktaşYeni Takımı: TrabzonsporEski takımı: CruzeiroYeni takımı: TrabzonsporEski takımı: IttıhadYeni Takımı: SivassporEski takımı: MontpellierYeni Takımı: AntalyasporEski Takımı: Western UnitedYeni Takımı: BeşiktaşEski Takımı: Dinamo ZagrebEski Takımı: FenerbahçeYeni takımı: Warzim (Portekiz 2. Ligi)Yeni takımı: KaragümrükEski takımı: AnkaragücüYeni Takımı: GalatasarayEski Takımı: BolussporYeni Takımı: SivassporEski Takımı: Le HavreYeni Takımı: KonyasporEski Takımı: ZenitYeni takımı: WolfsbergerEski takımı: BaşakşehirYeni takımı: KayserisporEski takımı: AntalyasporYeni takımı: Çaykur RizesporEski takımı: Başakşehir FKYeni takımı: FeyenoordEski takımı: BeşiktaşEski takımı: SivassporYeni takımı: BursasporEski takımı: MainzYeni takımı: GaziantepYeni Takımı: Westerlo (1,5 Yıl kiralık)Eski takımı: FenerbahçeYeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)Eski Takımı: BaşakşehirYeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)Eski Takımı: ErzurumsporYeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)Eski Takımı: AntofagastaYeni Takımı: FC EmmenEski Takımı: Başakşehir*Satın alma opsiyonuyla kiralandı.Yeni Takımı: Yeni MalatyasporEski Takımı: RostovYeni Takımı: AntalyasporEski Takımı: Vissel KobeYeni Takımı: KaragümrükEski Takımı: Ç.RizesporYeni Takımı: DenizlisporEski Takımı: KasımpaşaYeni Takımı: Gaziantep FKEski Takımı: BelenensesYeni Takımı: DG SivassporEski Takımı: BragaYeni Takımı: AntalyasporEski Takımı: Yeni MalatyasporYeni Takımı: KasımpaşaEski Takımı: LokerenYeni Takımı: KasımpaşaEski Takımı: Al EttifaqYeni Takımı: KasımpaşaEski Takımı: AltınorduYeni Takımı: KayserisporEski Takımı: DenizlisporYeni Takımı: DenizlisporEski Takımı: KasımpaşaYeni Takımı: AltınorduEski Takımı: GöztepeYeni Takımı: InterEski Takımı: FenerbahçeYeni Takımı: AntalyasporEski Takımı: Vissel KobeYeni Takımı: DenizlisporEski Takımı: KasımpaşaYeni Takımı: Yeni MalatyasporEski takımı: KasımpaşaEski takımı: NiceYeni takımı: MalatyasporYeni takımı: GöztepeEski takımı: BrondbyYeni Kulübü: TrabzonsporEski Kulübü: KayserisporYeni Kulübü: RizesporEski Kulübü: Shakhtar DonetskYeni Takımı: AlanyasporEski Takımı: MalagaYeni Takımı: KonyasporEski Takımı: JagielloniaYeni Takımı: AntalyasporEski Takımı: GenoaYeni Takımı: RizesporEski Takımı: ShakhtarYeni Takımı: KasımpaşaEski Takımı: MönchengladbachYeni Takımı: KasımpaşaEski Takımı: CSKA MoskovaYeni Takımı: AntalyasporEski Takımı: KasımpaşaYeni Takımı: GiresunsporEski Takımı: Beşiktaş*Sezon sonuna kadar kiralıkGalatasaray, 19 yaşındaki Altay Babacan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.Trabzonspor, sezon başında 1+3 yıl sözleşme imzaladıkları Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti!Yeni Takımı: Çaykur RizesporEski Takımı: TrabzonsporYeni Takımı: Gaziantep FKEski Takımı: AlanyasporGöztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzaladıYeni Takımı: Hekimoğlu TrabzonEski Takımı: GalatasarayYeni Takımı: Cercle BruggeEski Takımı: Çaykur RizesporYeni Takımı: SamsunsporEski Takımı: GöztepeYeni Takımı: AdanasporEski Takımı: GöztepeYeni Takımı: KayserisporEski Takımı: Dinamo ZagrebYeni Takımı: KayserisporEski Takımı: BalıkesirsporYeni Takımı: GöztepeEski Takımı: VikingYeni Takımı: AlanyasporEski Takımı: ÜmraniyesporYeni takımı: DenizlisporEski takımı: TrabzonsporYeni takımı: GençlerbirliğiEski takımı: SwanseaYeni Takımı: KasımpaşaEski Takımı: JablonecYeni Takımı: AlanyasporEski Takımı: KasımpaşaYeni Takımı: AjaxEski Takımı: GalatasarayYeni Takımı: SivassporEski Takımı: GöztepeYeni Takımı: KasımpaşaEski Takımı: KRC GenkYeni Takımı: Çaykur RizesporEski Takımı: Slavia PragYeni takımı: BursasporEski takımı: AntalyasporYeni takımı: HataysporEski takımı: KasımpaşaYeni takımı: KasımpaşaEski takımı: Avusturya WienYeni takımı: GalatasarayEski takımı: EskişehirsporYeni takımı: FenerbahçeEski takımı: Eintracht FrankfurtYeni Takımı: KonyasporEski takımı: PAS LamiaYeni takımı: AntalyasporEski takımı: FC SochiYeni takımı: GalatasarayEski takımı: RB LeipzigYeni takımı: GalatasarayEski takımı: MonacoYeni takımı: TrabzonsporEski takımı: Stoke CityYeni takımı: Yeni MalatyasporEski takımı: KayserisporYeni takımı: Yeni MalatyasporEski takımı: Spartak TrnavaYeni takımı: RizesporEski takımı: PazarsporYeni takımı: RizesporEski takımı: Dinamo KievYeni takımı: DenizlisporEski takımı: Bodrum BelediyesporYeni takımı: GençlerbirliğiEski takımı: Barcelona B