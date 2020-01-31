İşte Süper Lig'de biten transferler!

Ülkemizde ve Avrupa'da ara transfer dönemi bugün noktalanıyor.

İşte Süper Lig'de biten transferler!
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31 Ocak 2020 17:43
Süper Lig'de saat 18.00 itibarıyla kapanacak olan transfer penceresi, Avrupa'da 00.00'da sona erecek.

A.GÜCÜ'NDEN 8 TRANSFER

Ricardo [Kaleci - Bodo Glimit]
Milos Stojanovic [Stoper - Dobanovci]
Giorgi Latsabidze [Sol Kanat - Rustavi]
Atilla Turan [Sol Bek - Kayserispor]
Daniel Lukasik [Ön libero - Lechia Gdansk]
Konrad Michalak [Sağ Kanat - Akhmat Grozny]
Gerson Rodrigues [Kanat/Forvet - Dinamo Kiev]
Gelmin Rivas [Forvet - Boston River]

FLORENT HADERGJONAJ

Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski takımı: Huddersfield

DELVIN NDINGA

Yeni takımı: Antalyaspor
Eski takımı: Kulüpsüz (En son Sivasspor'da oynadı)

ORKAN ÇINAR

Yeni takımı: Ankaragücü
Eski takımı: Beşiktaş

MANOEL MESSIAS

Yeni Takımı: Trabzonspor
Eski takımı: Cruzeiro

MANUEL DA COSTA

Yeni takımı: Trabzonspor
Eski takımı: Ittıhad

PETAR SKULETIC

Yeni Takımı: Sivasspor
Eski takımı: Montpellier

ERSAN ADEM GÜLÜM

Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Western United

AJDIN HASIC

Yeni Takımı: Beşiktaş
Eski Takımı: Dinamo Zagreb

YUSUF MERT TUNÇ

Eski Takımı: Fenerbahçe
Yeni takımı: Warzim (Portekiz 2. Ligi)

YALÇIN AYHAN

Yeni takımı: Karagümrük
Eski takımı: Ankaragücü

ERKAN SÜER (18)

Yeni Takımı: Galatasaray
Eski Takımı: Bolusspor

SAMBA CAMARA

Yeni Takımı: Sivasspor
Eski Takımı: Le Havre

ROBERT MAK

Yeni Takımı: Konyaspor
Eski Takımı: Zenit

MILOS JOJIC

Yeni takımı: Wolfsberger
Eski takımı: Başakşehir

DIEGO ANGELO

Yeni takımı: Kayserispor
Eski takımı: Antalyaspor

TUNAY TORUN

Yeni takımı: Çaykur Rizespor
Eski takımı: Başakşehir FK

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Yeni takımı: Feyenoord
Eski takımı: Beşiktaş

ABDOU RAZACK TRAORE

Eski takımı: Sivasspor
Yeni takımı: Bursaspor

ALEXANDRU MAXIM

Eski takımı: Mainz
Yeni takımı: Gaziantep

BARIŞ ALICI

Yeni Takımı: Westerlo (1,5 Yıl kiralık)
Eski takımı: Fenerbahçe

GÖKHAN İNLER

Yeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)
Eski Takımı: Başakşehir

RASHAD MUHAMMED

Yeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)
Eski Takımı: Erzurumspor

EDUARD BELLO

Yeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)
Eski Takımı: Antofagasta

KERIM FREI

Yeni Takımı: FC Emmen
Eski Takımı: Başakşehir

*Satın alma opsiyonuyla kiralandı.

VIDAR ORN KJARTANSSON

Yeni Takımı: Yeni Malatyaspor
Eski Takımı: Rostov

LUKAS PODOLSKI

Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Vissel Kobe

JOSEPH ATTAMAH

Yeni Takımı: Karagümrük
Eski Takımı: Ç.Rizespor

BEN YOUSSEF

Yeni Takımı: Denizlispor
Eski Takımı: Kasımpaşa

ANDRE SOUSA

Yeni Takımı: Gaziantep FK
Eski Takımı: Belenenses

CLAUDEMIR

Yeni Takımı: DG Sivasspor
Eski Takımı: Braga

ADIS JAHOVIC

Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Yeni Malatyaspor

MICKAEL TIRPAN

Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Lokeren

OUSSAMA HADDADI

Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Al Ettifaq

ANIL KOÇ

Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Altınordu

CRISTIAN SAPUNARU

Yeni Takımı: Kayserispor
Eski Takımı: Denizlispor

SYAM BEN YOUSSEF

Yeni Takımı: Denizlispor
Eski Takımı: Kasımpaşa

BATUHAN KIRDAROĞLU

Yeni Takımı: Altınordu
Eski Takımı: Göztepe

VICTOR MOSES

Yeni Takımı: Inter
Eski Takımı: Fenerbahçe

LUKAS PODOLSKİ

Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Vissel Kobe

ÖZGÜR ÇEK

Yeni Takımı: Denizlispor
Eski Takımı: Kasımpaşa

KEMAL ÖZDEŞ (TEKNİK DİREKTÖR)

Yeni Takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Kasımpaşa

REMI WALTER

Eski takımı: Nice
Yeni takımı: Malatyaspor

KAMİL WILCZEK

Yeni takımı: Göztepe
Eski takımı: Brondby

BİLAL BAŞACIKOĞLU

Yeni Kulübü: Trabzonspor
Eski Kulübü: Kayserispor

ANDRII BORIACHUK

Yeni Kulübü: Rizespor
Eski Kulübü: Shakhtar Donetsk

CENK GÖNEN

Yeni Takımı: Alanyaspor
Eski Takımı: Malaga

GUILHERME SITYA

Yeni Takımı: Konyaspor
Eski Takımı: Jagiellonia

SİNAN GÜMÜŞ

Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Genoa

ANDRIY BORYACHUK

Yeni Takımı: Rizespor
Eski Takımı: Shakhtar

BERK ÇETİN

Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Mönchengladbach

ZVONIMIR SARLIJA

Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: CSKA Moskova

VEYSEL SARI

Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Kasımpaşa

MUHAYER OKTAY

Yeni Takımı: Giresunspor
Eski Takımı: Beşiktaş

*Sezon sonuna kadar kiralık

ATALAY BABACAN

Galatasaray, 19 yaşındaki Altay Babacan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

DONIS AVDIJAJ

Trabzonspor, sezon başında 1+3 yıl sözleşme imzaladıkları Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti!

IVANILDO FERNANDES

Yeni Takımı: Çaykur Rizespor
Eski Takımı: Trabzonspor

HAYDAR YILMAZ

Yeni Takımı: Gaziantep FK
Eski Takımı: Alanyaspor

EREN DERDİYOK, PAKHTAKOR

Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzaladı

BATUHAN ŞEN

Yeni Takımı: Hekimoğlu Trabzon
Eski Takımı: Galatasaray

DIMITRIOS CHATZIISAIAS

Yeni Takımı: Cercle Brugge
Eski Takımı: Çaykur Rizespor

VELİ ÇETİN

Yeni Takımı: Samsunspor
Eski Takımı: Göztepe

HAKAN ÇİNEMRE

Yeni Takımı: Adanaspor
Eski Takımı: Göztepe

MARIO SITUM

Yeni Takımı: Kayserispor
Eski Takımı: Dinamo Zagreb

OĞUZHAN ÇARPAR

Yeni Takımı: Kayserispor
Eski Takımı: Balıkesirspor

ZLATKO TRIPIC

Yeni Takımı: Göztepe
Eski Takımı: Viking

EMİRCAN ALTINTAŞ

Yeni Takımı: Alanyaspor
Eski Takımı: Ümraniyespor

OGENYİ ONAZI

Yeni takımı: Denizlispor
Eski takımı: Trabzonspor

KRISTOFFER NORDFELDT

Yeni takımı: Gençlerbirliği
Eski takımı: Swansea

TOMAS BRECKA

Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Jablonec

MUSTAFA PEKTEMEK

Yeni Takımı: Alanyaspor
Eski Takımı: Kasımpaşa

RYAN BABEL

Yeni Takımı: Ajax
Eski Takımı: Galatasaray

YASİN ÖZTEKİN

Yeni Takımı: Sivasspor
Eski Takımı: Göztepe

DIEUMERCI NDONGALA

Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: KRC Genk

MILAN SKODA

Yeni Takımı: Çaykur Rizespor
Eski Takımı: Slavia Prag

SERDAR ÖZKAN

Yeni takımı: Bursaspor
Eski takımı: Antalyaspor

STRAHIL POPOV

Yeni takımı: Hatayspor
Eski takımı: Kasımpaşa

TARKAN SERBEST

Yeni takımı: Kasımpaşa
Eski takımı: Avusturya Wien

JESSE SEKIDIKA

Yeni takımı: Galatasaray
Eski takımı: Eskişehirspor

SIMON FALETTE

Yeni takımı: Fenerbahçe
Eski takımı: Eintracht Frankfurt

ROGERIO THURAM

Yeni Takımı: Konyaspor
Eski takımı: PAS Lamia

FEDOR KUDRYASHOV

Yeni takımı: Antalyaspor
Eski takımı: FC Sochi

MARCELO SARACCHI

Yeni takımı: Galatasaray
Eski takımı: RB Leipzig

HENRY ONYEKURU

Yeni takımı: Galatasaray
Eski takımı: Monaco

BADOU NDIAYE

Yeni takımı: Trabzonspor
Eski takımı: Stoke City

UMUT BULUT

Yeni takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Kayserispor

KUBİLAY YILMAZ

Yeni takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Spartak Trnava

MİTHAT PALA

Yeni takımı: Rizespor
Eski takımı: Pazarspor

DENYS HARMASH

Yeni takımı: Rizespor
Eski takımı: Dinamo Kiev

MUHAMMET ÖZKAL

Yeni takımı: Denizlispor
Eski takımı: Bodrum Belediyespor

MIKE VAN BEIJNEN

Yeni takımı: Gençlerbirliği
Eski takımı: Barcelona B

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