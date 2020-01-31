İşte Süper Lig'de biten transferler!

Süper Lig'de saat 18.00 itibarıyla kapanacak olan transfer penceresi, Avrupa'da 00.00'da sona erecek.
A.GÜCÜ'NDEN 8 TRANSFER
Ricardo [Kaleci - Bodo Glimit]
Milos Stojanovic [Stoper - Dobanovci]
Giorgi Latsabidze [Sol Kanat - Rustavi]
Atilla Turan [Sol Bek - Kayserispor]
Daniel Lukasik [Ön libero - Lechia Gdansk]
Konrad Michalak [Sağ Kanat - Akhmat Grozny]
Gerson Rodrigues [Kanat/Forvet - Dinamo Kiev]
Gelmin Rivas [Forvet - Boston River]
FLORENT HADERGJONAJ
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski takımı: Huddersfield
DELVIN NDINGA
Yeni takımı: Antalyaspor
Eski takımı: Kulüpsüz (En son Sivasspor'da oynadı)
ORKAN ÇINAR
Yeni takımı: Ankaragücü
Eski takımı: Beşiktaş
MANOEL MESSIAS
Yeni Takımı: Trabzonspor
Eski takımı: Cruzeiro
MANUEL DA COSTA
Yeni takımı: Trabzonspor
Eski takımı: Ittıhad
PETAR SKULETIC
Yeni Takımı: Sivasspor
Eski takımı: Montpellier
ERSAN ADEM GÜLÜM
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Western United
AJDIN HASIC
Yeni Takımı: Beşiktaş
Eski Takımı: Dinamo Zagreb
YUSUF MERT TUNÇ
Eski Takımı: Fenerbahçe
Yeni takımı: Warzim (Portekiz 2. Ligi)
YALÇIN AYHAN
Yeni takımı: Karagümrük
Eski takımı: Ankaragücü
ERKAN SÜER (18)
Yeni Takımı: Galatasaray
Eski Takımı: Bolusspor
SAMBA CAMARA
Yeni Takımı: Sivasspor
Eski Takımı: Le Havre
ROBERT MAK
Yeni Takımı: Konyaspor
Eski Takımı: Zenit
MILOS JOJIC
Yeni takımı: Wolfsberger
Eski takımı: Başakşehir
DIEGO ANGELO
Yeni takımı: Kayserispor
Eski takımı: Antalyaspor
TUNAY TORUN
Yeni takımı: Çaykur Rizespor
Eski takımı: Başakşehir FK
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Yeni takımı: Feyenoord
Eski takımı: Beşiktaş
ABDOU RAZACK TRAORE
Eski takımı: Sivasspor
Yeni takımı: Bursaspor
ALEXANDRU MAXIM
Eski takımı: Mainz
Yeni takımı: Gaziantep
BARIŞ ALICI
Yeni Takımı: Westerlo (1,5 Yıl kiralık)
Eski takımı: Fenerbahçe
GÖKHAN İNLER
Yeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)
Eski Takımı: Başakşehir
RASHAD MUHAMMED
Yeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)
Eski Takımı: Erzurumspor
EDUARD BELLO
Yeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)
Eski Takımı: Antofagasta
KERIM FREI
Yeni Takımı: FC Emmen
Eski Takımı: Başakşehir
*Satın alma opsiyonuyla kiralandı.
VIDAR ORN KJARTANSSON
Yeni Takımı: Yeni Malatyaspor
Eski Takımı: Rostov
LUKAS PODOLSKI
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Vissel Kobe
JOSEPH ATTAMAH
Yeni Takımı: Karagümrük
Eski Takımı: Ç.Rizespor
BEN YOUSSEF
Yeni Takımı: Denizlispor
Eski Takımı: Kasımpaşa
ANDRE SOUSA
Yeni Takımı: Gaziantep FK
Eski Takımı: Belenenses
CLAUDEMIR
Yeni Takımı: DG Sivasspor
Eski Takımı: Braga
ADIS JAHOVIC
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Yeni Malatyaspor
MICKAEL TIRPAN
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Lokeren
OUSSAMA HADDADI
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Al Ettifaq
ANIL KOÇ
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Altınordu
CRISTIAN SAPUNARU
Yeni Takımı: Kayserispor
Eski Takımı: Denizlispor
SYAM BEN YOUSSEF
Yeni Takımı: Denizlispor
Eski Takımı: Kasımpaşa
BATUHAN KIRDAROĞLU
Yeni Takımı: Altınordu
Eski Takımı: Göztepe
VICTOR MOSES
Yeni Takımı: Inter
Eski Takımı: Fenerbahçe
LUKAS PODOLSKİ
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Vissel Kobe
ÖZGÜR ÇEK
Yeni Takımı: Denizlispor
Eski Takımı: Kasımpaşa
KEMAL ÖZDEŞ (TEKNİK DİREKTÖR)
Yeni Takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Kasımpaşa
REMI WALTER
Eski takımı: Nice
Yeni takımı: Malatyaspor
KAMİL WILCZEK
Yeni takımı: Göztepe
Eski takımı: Brondby
BİLAL BAŞACIKOĞLU
Yeni Kulübü: Trabzonspor
Eski Kulübü: Kayserispor
ANDRII BORIACHUK
Yeni Kulübü: Rizespor
Eski Kulübü: Shakhtar Donetsk
CENK GÖNEN
Yeni Takımı: Alanyaspor
Eski Takımı: Malaga
GUILHERME SITYA
Yeni Takımı: Konyaspor
Eski Takımı: Jagiellonia
SİNAN GÜMÜŞ
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Genoa
ANDRIY BORYACHUK
Yeni Takımı: Rizespor
Eski Takımı: Shakhtar
BERK ÇETİN
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Mönchengladbach
ZVONIMIR SARLIJA
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: CSKA Moskova
VEYSEL SARI
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Kasımpaşa
MUHAYER OKTAY
Yeni Takımı: Giresunspor
Eski Takımı: Beşiktaş
*Sezon sonuna kadar kiralık
ATALAY BABACAN
Galatasaray, 19 yaşındaki Altay Babacan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
DONIS AVDIJAJ
Trabzonspor, sezon başında 1+3 yıl sözleşme imzaladıkları Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti!
IVANILDO FERNANDES
Yeni Takımı: Çaykur Rizespor
Eski Takımı: Trabzonspor
HAYDAR YILMAZ
Yeni Takımı: Gaziantep FK
Eski Takımı: Alanyaspor
EREN DERDİYOK, PAKHTAKOR
Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzaladı
BATUHAN ŞEN
Yeni Takımı: Hekimoğlu Trabzon
Eski Takımı: Galatasaray
DIMITRIOS CHATZIISAIAS
Yeni Takımı: Cercle Brugge
Eski Takımı: Çaykur Rizespor
VELİ ÇETİN
Yeni Takımı: Samsunspor
Eski Takımı: Göztepe
HAKAN ÇİNEMRE
Yeni Takımı: Adanaspor
Eski Takımı: Göztepe
MARIO SITUM
Yeni Takımı: Kayserispor
Eski Takımı: Dinamo Zagreb
OĞUZHAN ÇARPAR
Yeni Takımı: Kayserispor
Eski Takımı: Balıkesirspor
ZLATKO TRIPIC
Yeni Takımı: Göztepe
Eski Takımı: Viking
EMİRCAN ALTINTAŞ
Yeni Takımı: Alanyaspor
Eski Takımı: Ümraniyespor
OGENYİ ONAZI
Yeni takımı: Denizlispor
Eski takımı: Trabzonspor
KRISTOFFER NORDFELDT
Yeni takımı: Gençlerbirliği
Eski takımı: Swansea
TOMAS BRECKA
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Jablonec
MUSTAFA PEKTEMEK
Yeni Takımı: Alanyaspor
Eski Takımı: Kasımpaşa
RYAN BABEL
Yeni Takımı: Ajax
Eski Takımı: Galatasaray
YASİN ÖZTEKİN
Yeni Takımı: Sivasspor
Eski Takımı: Göztepe
DIEUMERCI NDONGALA
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: KRC Genk
MILAN SKODA
Yeni Takımı: Çaykur Rizespor
Eski Takımı: Slavia Prag
SERDAR ÖZKAN
Yeni takımı: Bursaspor
Eski takımı: Antalyaspor
STRAHIL POPOV
Yeni takımı: Hatayspor
Eski takımı: Kasımpaşa
TARKAN SERBEST
Yeni takımı: Kasımpaşa
Eski takımı: Avusturya Wien
JESSE SEKIDIKA
Yeni takımı: Galatasaray
Eski takımı: Eskişehirspor
SIMON FALETTE
Yeni takımı: Fenerbahçe
Eski takımı: Eintracht Frankfurt
ROGERIO THURAM
Yeni Takımı: Konyaspor
Eski takımı: PAS Lamia
FEDOR KUDRYASHOV
Yeni takımı: Antalyaspor
Eski takımı: FC Sochi
MARCELO SARACCHI
Yeni takımı: Galatasaray
Eski takımı: RB Leipzig
HENRY ONYEKURU
Yeni takımı: Galatasaray
Eski takımı: Monaco
BADOU NDIAYE
Yeni takımı: Trabzonspor
Eski takımı: Stoke City
UMUT BULUT
Yeni takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Kayserispor
KUBİLAY YILMAZ
Yeni takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Spartak Trnava
MİTHAT PALA
Yeni takımı: Rizespor
Eski takımı: Pazarspor
DENYS HARMASH
Yeni takımı: Rizespor
Eski takımı: Dinamo Kiev
MUHAMMET ÖZKAL
Yeni takımı: Denizlispor
Eski takımı: Bodrum Belediyespor
MIKE VAN BEIJNEN
Yeni takımı: Gençlerbirliği
Eski takımı: Barcelona B
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A.GÜCÜ'NDEN 8 TRANSFER
Ricardo [Kaleci - Bodo Glimit]
Milos Stojanovic [Stoper - Dobanovci]
Giorgi Latsabidze [Sol Kanat - Rustavi]
Atilla Turan [Sol Bek - Kayserispor]
Daniel Lukasik [Ön libero - Lechia Gdansk]
Konrad Michalak [Sağ Kanat - Akhmat Grozny]
Gerson Rodrigues [Kanat/Forvet - Dinamo Kiev]
Gelmin Rivas [Forvet - Boston River]
FLORENT HADERGJONAJ
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski takımı: Huddersfield
DELVIN NDINGA
Yeni takımı: Antalyaspor
Eski takımı: Kulüpsüz (En son Sivasspor'da oynadı)
ORKAN ÇINAR
Yeni takımı: Ankaragücü
Eski takımı: Beşiktaş
MANOEL MESSIAS
Yeni Takımı: Trabzonspor
Eski takımı: Cruzeiro
MANUEL DA COSTA
Yeni takımı: Trabzonspor
Eski takımı: Ittıhad
PETAR SKULETIC
Yeni Takımı: Sivasspor
Eski takımı: Montpellier
ERSAN ADEM GÜLÜM
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Western United
AJDIN HASIC
Yeni Takımı: Beşiktaş
Eski Takımı: Dinamo Zagreb
YUSUF MERT TUNÇ
Eski Takımı: Fenerbahçe
Yeni takımı: Warzim (Portekiz 2. Ligi)
YALÇIN AYHAN
Yeni takımı: Karagümrük
Eski takımı: Ankaragücü
ERKAN SÜER (18)
Yeni Takımı: Galatasaray
Eski Takımı: Bolusspor
SAMBA CAMARA
Yeni Takımı: Sivasspor
Eski Takımı: Le Havre
ROBERT MAK
Yeni Takımı: Konyaspor
Eski Takımı: Zenit
MILOS JOJIC
Yeni takımı: Wolfsberger
Eski takımı: Başakşehir
DIEGO ANGELO
Yeni takımı: Kayserispor
Eski takımı: Antalyaspor
TUNAY TORUN
Yeni takımı: Çaykur Rizespor
Eski takımı: Başakşehir FK
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Yeni takımı: Feyenoord
Eski takımı: Beşiktaş
ABDOU RAZACK TRAORE
Eski takımı: Sivasspor
Yeni takımı: Bursaspor
ALEXANDRU MAXIM
Eski takımı: Mainz
Yeni takımı: Gaziantep
BARIŞ ALICI
Yeni Takımı: Westerlo (1,5 Yıl kiralık)
Eski takımı: Fenerbahçe
GÖKHAN İNLER
Yeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)
Eski Takımı: Başakşehir
RASHAD MUHAMMED
Yeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)
Eski Takımı: Erzurumspor
EDUARD BELLO
Yeni Takımı: Ankaragücü (Prensip anlaşması)
Eski Takımı: Antofagasta
KERIM FREI
Yeni Takımı: FC Emmen
Eski Takımı: Başakşehir
*Satın alma opsiyonuyla kiralandı.
VIDAR ORN KJARTANSSON
Yeni Takımı: Yeni Malatyaspor
Eski Takımı: Rostov
LUKAS PODOLSKI
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Vissel Kobe
JOSEPH ATTAMAH
Yeni Takımı: Karagümrük
Eski Takımı: Ç.Rizespor
BEN YOUSSEF
Yeni Takımı: Denizlispor
Eski Takımı: Kasımpaşa
ANDRE SOUSA
Yeni Takımı: Gaziantep FK
Eski Takımı: Belenenses
CLAUDEMIR
Yeni Takımı: DG Sivasspor
Eski Takımı: Braga
ADIS JAHOVIC
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Yeni Malatyaspor
MICKAEL TIRPAN
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Lokeren
OUSSAMA HADDADI
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Al Ettifaq
ANIL KOÇ
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Altınordu
CRISTIAN SAPUNARU
Yeni Takımı: Kayserispor
Eski Takımı: Denizlispor
SYAM BEN YOUSSEF
Yeni Takımı: Denizlispor
Eski Takımı: Kasımpaşa
BATUHAN KIRDAROĞLU
Yeni Takımı: Altınordu
Eski Takımı: Göztepe
VICTOR MOSES
Yeni Takımı: Inter
Eski Takımı: Fenerbahçe
LUKAS PODOLSKİ
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Vissel Kobe
ÖZGÜR ÇEK
Yeni Takımı: Denizlispor
Eski Takımı: Kasımpaşa
KEMAL ÖZDEŞ (TEKNİK DİREKTÖR)
Yeni Takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Kasımpaşa
REMI WALTER
Eski takımı: Nice
Yeni takımı: Malatyaspor
KAMİL WILCZEK
Yeni takımı: Göztepe
Eski takımı: Brondby
BİLAL BAŞACIKOĞLU
Yeni Kulübü: Trabzonspor
Eski Kulübü: Kayserispor
ANDRII BORIACHUK
Yeni Kulübü: Rizespor
Eski Kulübü: Shakhtar Donetsk
CENK GÖNEN
Yeni Takımı: Alanyaspor
Eski Takımı: Malaga
GUILHERME SITYA
Yeni Takımı: Konyaspor
Eski Takımı: Jagiellonia
SİNAN GÜMÜŞ
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Genoa
ANDRIY BORYACHUK
Yeni Takımı: Rizespor
Eski Takımı: Shakhtar
BERK ÇETİN
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Mönchengladbach
ZVONIMIR SARLIJA
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: CSKA Moskova
VEYSEL SARI
Yeni Takımı: Antalyaspor
Eski Takımı: Kasımpaşa
MUHAYER OKTAY
Yeni Takımı: Giresunspor
Eski Takımı: Beşiktaş
*Sezon sonuna kadar kiralık
ATALAY BABACAN
Galatasaray, 19 yaşındaki Altay Babacan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
DONIS AVDIJAJ
Trabzonspor, sezon başında 1+3 yıl sözleşme imzaladıkları Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti!
IVANILDO FERNANDES
Yeni Takımı: Çaykur Rizespor
Eski Takımı: Trabzonspor
HAYDAR YILMAZ
Yeni Takımı: Gaziantep FK
Eski Takımı: Alanyaspor
EREN DERDİYOK, PAKHTAKOR
Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzaladı
BATUHAN ŞEN
Yeni Takımı: Hekimoğlu Trabzon
Eski Takımı: Galatasaray
DIMITRIOS CHATZIISAIAS
Yeni Takımı: Cercle Brugge
Eski Takımı: Çaykur Rizespor
VELİ ÇETİN
Yeni Takımı: Samsunspor
Eski Takımı: Göztepe
HAKAN ÇİNEMRE
Yeni Takımı: Adanaspor
Eski Takımı: Göztepe
MARIO SITUM
Yeni Takımı: Kayserispor
Eski Takımı: Dinamo Zagreb
OĞUZHAN ÇARPAR
Yeni Takımı: Kayserispor
Eski Takımı: Balıkesirspor
ZLATKO TRIPIC
Yeni Takımı: Göztepe
Eski Takımı: Viking
EMİRCAN ALTINTAŞ
Yeni Takımı: Alanyaspor
Eski Takımı: Ümraniyespor
OGENYİ ONAZI
Yeni takımı: Denizlispor
Eski takımı: Trabzonspor
KRISTOFFER NORDFELDT
Yeni takımı: Gençlerbirliği
Eski takımı: Swansea
TOMAS BRECKA
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: Jablonec
MUSTAFA PEKTEMEK
Yeni Takımı: Alanyaspor
Eski Takımı: Kasımpaşa
RYAN BABEL
Yeni Takımı: Ajax
Eski Takımı: Galatasaray
YASİN ÖZTEKİN
Yeni Takımı: Sivasspor
Eski Takımı: Göztepe
DIEUMERCI NDONGALA
Yeni Takımı: Kasımpaşa
Eski Takımı: KRC Genk
MILAN SKODA
Yeni Takımı: Çaykur Rizespor
Eski Takımı: Slavia Prag
SERDAR ÖZKAN
Yeni takımı: Bursaspor
Eski takımı: Antalyaspor
STRAHIL POPOV
Yeni takımı: Hatayspor
Eski takımı: Kasımpaşa
TARKAN SERBEST
Yeni takımı: Kasımpaşa
Eski takımı: Avusturya Wien
JESSE SEKIDIKA
Yeni takımı: Galatasaray
Eski takımı: Eskişehirspor
SIMON FALETTE
Yeni takımı: Fenerbahçe
Eski takımı: Eintracht Frankfurt
ROGERIO THURAM
Yeni Takımı: Konyaspor
Eski takımı: PAS Lamia
FEDOR KUDRYASHOV
Yeni takımı: Antalyaspor
Eski takımı: FC Sochi
MARCELO SARACCHI
Yeni takımı: Galatasaray
Eski takımı: RB Leipzig
HENRY ONYEKURU
Yeni takımı: Galatasaray
Eski takımı: Monaco
BADOU NDIAYE
Yeni takımı: Trabzonspor
Eski takımı: Stoke City
UMUT BULUT
Yeni takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Kayserispor
KUBİLAY YILMAZ
Yeni takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Spartak Trnava
MİTHAT PALA
Yeni takımı: Rizespor
Eski takımı: Pazarspor
DENYS HARMASH
Yeni takımı: Rizespor
Eski takımı: Dinamo Kiev
MUHAMMET ÖZKAL
Yeni takımı: Denizlispor
Eski takımı: Bodrum Belediyespor
MIKE VAN BEIJNEN
Yeni takımı: Gençlerbirliği
Eski takımı: Barcelona B
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın