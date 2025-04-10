Avrupa kupalarına katılmanın kısa yolu olarak gördükleri Türkiye Kupası'ndan çeyrek finalde elenen Beşiktaş'ta Avrupa için ince hesaplar yapılmaya başlandı.
Siyah beyazlılar, sezonun son bölümlerine girerken Avrupa'da yer alabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Kalan 8 maçı da kazanarak, Samsunspor'u 3.lük yarışında geçmeyi ve daha sonra oluşacak sıralamayı beklemeyi planlayan Beşiktaş'ta, tüm hesaplar ligde ilk dört üzerine yapılmaya başlandı.
AVRUPA'DAKİ TEHLİKE
Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Konyaspor, Trabzonspor ve Göztepe yarışıyor. Bu dört takımdan sadece Galatasaray'ın gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele etmesi garanti.
Sarı kırmızılılar kupayı kazanamaz, Konyaspor, Trabzonspor ve Göztepe'den de kim şampiyon olursa, Avrupa Ligi play-off hakkı elde ediyor. Ligi 3. bitiren Avrupa Ligi, 4. olan Konferans Ligi elemesi oynuyor. Beşiktaş şu anda 4. sırada. Ancak Eyüp, Beşiktaş'ı geçerse Beşiktaş'a, Avrupa hayal olur.
KORKUTAN TABLO
Beşiktaş, 2020-2021 sezonundaki şampiyonluğun ardından belini doğrultamadı. Lider Galatasaray'ın 23 puan gerisine düşen Siyah beyazlılar, geçen sezon tamamlandığında Galatasaray'dan 46 puan fark yemiş ve bu durum siyah beyazlıların en kötü sezonu olarak tarihe yazılmıştı.
2022-2023'te Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda Beşiktaş, liderin 10 puan gerisinde kaldı. 2021-2022'de Trabzonspor'un ipi göğüslediği sezonda ise Beşiktaş, rakibinden 22 puan fark yemişti. Bu sezonun bitimine 8 hafta kala farkın açılması halinde Beşiktaş, yeni kötü bir istatistiğin sahibi olacak.
İşte Solskjaer'in 8'de 8 planı!
Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş, Avrupa hedefini sürdürmek için son 8 maçı kazanarak, 3. sıraya yükselmeyi hedefliyor.
Avrupa kupalarına katılmanın kısa yolu olarak gördükleri Türkiye Kupası'ndan çeyrek finalde elenen Beşiktaş'ta Avrupa için ince hesaplar yapılmaya başlandı.
- 14:19 Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat'ı unutmadı
- 14:15 Garnier: "Hedefimiz burada üst üste üçüncü kez kupayı kazanmak"
- 14:12 Beşiktaş için transfer iddiası; Afimico Pululu
- 14:11 TMOK Başkanı Gülüm, Spor kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor
- 14:07 Dünya devleri sahne alıyor: Yeni formatıyla kulüplerin şöleni
- 14:04 Çimsa ÇBK Mersin, Euroleague yarı finalinde Valencia ile karşılaşacak
- 14:01 Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı
- 13:59 Fenerbahçe Opet, Euroleague yarı finalinde ZVVZ USK Prag'a karşı!
- 13:56 Anadolu Efes, Avrupa'da 870. randevusunda
- 13:55 Süper Lig'de 31. hafta başlayacak
- 13:44 Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor: Emirhan Arkutcu
- 13:38 Beşiktaş'ta 3 hoca 4 galibiyet alabildi
- 13:38 Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş sözleri!
- 13:31 Solskjaer gelecek sezon için golcü tarifini verdi!
- 13:27 Pierce: "Jokic bu yaz takas isterse şaşırmam"
- 13:26 Monk, sezonun kalanında ve play-in turnuvasında yok
- 13:26 Monk, sezonun kalanında ve play-in turnuvasında yok
- 13:24 Paul: "Kariyerimle ilgili kararı ailemle vereceğim"
- 13:23 Brandon Ingram sezonu kapattı
- 13:22 Adelman: "Hâlâ yarışın içindeyiz"
- 13:22 Kerr, Malone'un gönderilişi için: "Artık hepimiz daha kolay gözden çıkarılıyoruz"
- 13:19 Doncic: "Dallas defterini kapatma zamanı geldi"
- 13:18 İşte Solskjaer'in 8'de 8 planı!
- 13:17 Beşiktaş'ta sezon sonu faturası: 7 milyon euro!
- 13:08 Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
- 12:51 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!
- 12:46 Yüksel Yıldırım, Skytta için Fenerbahçe'den iki katını istedi!
- 12:34 Ansu Fati'nin yeni adresi belli oldu!
- 12:31 Nainggolan: "Mourinho'nun Roma'sı izlenemez bir takımdı"
- 12:26 Dries Mertens'den Osimhen açıklaması!
- 12:16 Beşiktaş'ta A planı: 3'lü savunma
- 11:53 Zaynutdinov, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı
- 11:32 Ole Gunnar Solskjaer düşünceli
- 11:24 Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma!
- 11:11 Fenerbahçe'nin gücü, kulübesi oldu
- 10:39 Serdal Adalı'dan birlik çağrısı!
- 10:24 Arda artık yeni hocayı bekliyor!
- 10:22 Solskjaer'in savunmaya tek çözümü: Onur Bulut!
- 10:22 Galatasaray'a şok eden transfer yanıtı: Alisson!
- 09:59 Denys Boyko'dan yıllar sonra Şenol Güneş itirafı!
- 09:51 Feyenoord'dan Szymanski'ye yakın takip
- 09:36 Fenerbahçe'de Livakovic kararı!
- 09:18 Vlahovic'in Fenerbahçe'den istediği maaş!
- 09:12 Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın güvencesi: Okan Buruk
- 08:53 İkinci yarının lideri Fenerbahçe
- 08:48 Beşiktaş'a Jovic Sürprizi
- 08:46 Galatasaray'da Samsunspor maçına full konsantrasyon!
- 08:42 Mourinho: "Galatasaray için dediğim oldu"
- 08:31 Galatasaray'ın 'Yılmaz' savaşçısı: Barış Alper!
- 08:25 Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Thomas Müller!
- 08:09 PSG, Skriniar yerine Van Dijk'ı düşünüyor
- 07:56 Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklaması!
- 07:54 Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!
- 00:59 Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor
- 00:34 UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı
- 00:33 UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
- 00:09 Çimsa ÇBK Mersin, Euroleague'de yarı finale yükseldi!
- 23:55 Harika gollerin olduğu maçta PSG, Aston Villa'yı yıktı!
- 23:51 Barcelona, turun kapısını 4 golle araladı!
- 23:28 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 bronz madalya!
Arda artık yeni hocayı bekliyor!
Harika gollerin olduğu maçta PSG, Aston Villa'yı yıktı!
Salah, Liverpool hakkında kararını verdi!
Onana ve Matic arasında büyük gerilim!
Matic'ten Mourinho, Solskjaer, Fred sözleri...
Real Madrid, yine unutulmayacak bir geri dönüş peşinde
Arteta: "Takımla gurur duyuyorum"
Courtois: "Goller güzeldi ama..."
Ancelotti: "Futboldan yoksunduk"
Real Madrid'de 3-0'dan sonra geri dönüş mesajı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklaması!
-
2
Juventus'un Filip Kostic için Fenerbahçe'den istediği rakam
-
3
Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Thomas Müller!
-
4
AS: "Galatasaray, tarihinin en büyük transferine hazırlanıyor"
-
5
Onana ve Matic arasında büyük gerilim!
-
6
Feyenoord'dan Szymanski'ye yakın takip
-
7
PSG, Skriniar yerine Van Dijk'ı düşünüyor
-
8
Arda artık yeni hocayı bekliyor!
-
9
Fenerbahçe'de Livakovic kararı!
-
10
Yüksel Yıldırım, Skytta için Fenerbahçe'den iki katını istedi!