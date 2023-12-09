Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile bu akşam (cumartesi) oynayacakları derbi öncesi sıkı bir şekilde dersini çalıştı.
Sarı lacivertli takımın bundan önceki maçlarını analiz eden ve rakibini çözen siyah-beyazlıların teknik patronu, bunun sonrasındaki stratejilerini de öğrencilerine aktardı.
SAVUNMA ÜZERİNDE DURDU
Çalımbay, özellikle savunma üzerinde durdu. Güçlü rakibi karşısında gol yemeden oyuna devam etmenin önemine değişen Beşiktaş'ın teknik patronu, bununla ilgili veriler de paylaştı.
Özellikle rakibin beklerinin gücüne dikkat çeken siyah-beyazlı teknik adam, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in kanatlarının kapatılmasını ve onlara hücum imkanı tanınmamasını istedi.
GEDSON VE SALİH UÇAN
Savunmanın önünde yer alan orta saha oyuncularına da önemli görevler yükleyen Rıza Çalımbay, özellikle Gedson ve Salih Uçan'ın kilit rolde olduklarını anlattı.
Fenerbahçe karşısında gol yememeyi amaç edinen, bundan sonra istedikleri golü elbet bulabileceklerini ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü, sakat oyuncuların fazlalığına rağmen eldeki mevcutlarla en iyiyi yapmak istiyor.
Sarı lacivertli takımın bundan önceki maçlarını analiz eden ve rakibini çözen siyah-beyazlıların teknik patronu, bunun sonrasındaki stratejilerini de öğrencilerine aktardı.
SAVUNMA ÜZERİNDE DURDU
Çalımbay, özellikle savunma üzerinde durdu. Güçlü rakibi karşısında gol yemeden oyuna devam etmenin önemine değişen Beşiktaş'ın teknik patronu, bununla ilgili veriler de paylaştı.
Özellikle rakibin beklerinin gücüne dikkat çeken siyah-beyazlı teknik adam, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in kanatlarının kapatılmasını ve onlara hücum imkanı tanınmamasını istedi.
GEDSON VE SALİH UÇAN
Savunmanın önünde yer alan orta saha oyuncularına da önemli görevler yükleyen Rıza Çalımbay, özellikle Gedson ve Salih Uçan'ın kilit rolde olduklarını anlattı.
Fenerbahçe karşısında gol yememeyi amaç edinen, bundan sonra istedikleri golü elbet bulabileceklerini ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü, sakat oyuncuların fazlalığına rağmen eldeki mevcutlarla en iyiyi yapmak istiyor.
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