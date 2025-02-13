İşte PSG'de yeni kaleci adayları!

Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde kaleci transferi yapmayı planlıyor.



Fransız basınında yer alan habere göre, takımın kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın bu sezonki performansıyla teknik direktör Luis Enrique'yi memnun edemediği belirtildi.



Bu gelişmenin ardından PSG'nin yaz transfer döneminde kaleci transferi yapmak istediği ve listesinde Milan'dan Mike Maignan ile birlikte Lille'den Lucas Chevalier'in yer aldığı belirtildi.



PSG'nin yeni kaleci transferi yapması durumunda ise Donnarumma'nın ülkesi İtalya'ya geri dönebileceği yazıldı.



