İşte Okan Buruk'un yeni maaşı!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Geçtiğimiz sezon 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un maaşı yüzde 150 zamla 50 milyon TL'ye çıkarıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İşte Okan Buruk'un yeni maaşı!
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02 Kasım 2023 10:00
Galatasaray ile geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon takımı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıyan Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılarla olan sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.

Yeni sözleşme müjdesini başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'un doğum gününde vermişti. Öte yandan başarılı teknik direktörün yeni maaşı belli oldu.

OKAN BURUK'UN YENİ MAAŞI

Geçtiğimiz sezon 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un maaşı yüzde 150 zamla 50 milyon TL'ye çıkarıldı.

KISA SÜREDE KAP!

Öte yandan Okan Buruk'un kontratında başarı bonuslarının da olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın, Okan Buruk'un yeni sözleşmesinin detaylarını kısa süre içinde KAP'a bildireceği kaydedildi.





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