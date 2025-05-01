İşte Mourinho'nun derbi planı!

Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinde üçlü defans sistemiyle çift forvetli oyun tercihi yapacak. Portekizli hoca ayrıca üçüncü bölgede baskı yapıp, savunmasında zaafları bulunan rakibini hataya zorlayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İşte Mourinho'nun derbi planı!
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01 Mayıs 2025 09:32
Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 3 gün kala Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in oyun stratejisi netleşmeye başladı.

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde haftaya girecek olan ve bu nedenle puan kaybı şansı bulunmayan ev sahibi Fenerbahçe'de Mourinho, üçlü savunmaya devam edecek.

Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'le maça başlayacak olan Portekizli hoca, 5'li orta saha ve çift forvetli formatı tercih edecek. Sarı-lacivertliler, ileri uçta Talisca ve Dzeko'yla Beşiktaş'ı avlamaya çalışacak.

PRESLE HATAYA ZORLAYACAK

Jose Mourinho, Beşiktaş'ın savunmadaki eksiklerinden faydalanmak istiyor. Portekizli teknik adam, bu nedenle 3. bölgede yapılacak presle rakip savunmayı hataya zorlayarak, kapılacak toplarla tehlike yaratmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, ileride rakibine baskı yapacak, üçüncü bölgede geçiş hücumlarıyla gol bulmaya çalışacak ve savunmanın arkasına atılacak derin paslarla Oğuz Aydın, Szymanski ve Anderson Talisca topla buluşturulacak. Hamle oyuncusu ise Allan-Saint Maximin olacak. Fransız yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olacak.

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