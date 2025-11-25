25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-176'
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-177'
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

İşte haftanın VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

25 Kasım 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de geride kalan 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Beşiktaş - Samsunspor ve Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmaları yer aldı.

Beşiktaş - Samsunspor karşılaşmasında Beşiktaş lehine incelenen potansiyel penaltı pozisyonu:


VAR: "Atilla hocam, VAR konuşuyor."
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Evet, ekrandayım."
Atilla Karaoğlan: "Tamam, sağ koluna teması gördüm."
Atilla Karaoğlan: "Başka bir açı verebilir misin bana?"
Atilla Karaoğlan: "Bu tekme mi, bilerek oynama mı ona bakacağım."
Atilla Karaoğlan: "Normal hızda oynatır mısın?"
Atilla Karaoğlan: "Başka bir açı daha var mı?"

VAR: "Evet, veriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Buradan normal ver."
Atilla Karaoğlan: "Erkan abi, sağ ayağıyla oynadığını görüyorum. Sağ ayağıyla topa dokunuyor, daha sonra top sağ eline geliyor."
Atilla Karaoğlan: "Burada sekme yok. Eğer seken top sağ koluna gelse penaltı olurdu. Ama burada sağ ayağıyla hamleyi yapıp topu oynuyor; top bu hamleden sonra eline geliyor. Yani seken bir top değil, bilerek oynama var."
Atilla Karaoğlan: "Bu nedenle taçla oyunu başlatacağım."

VAR: "Tamamdır."

Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında Başakşehir'den Ebosele'nin VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı kart:

VAR: "Umut hocam, sana bariz gol şansını incelemen için sahada incelemeye davet ediyorum."

Halil Umut Meler: "Tamam."

VAR: "ilk bununla ver sonra biraz önceki açıdan genişi ver. Bariz gol şansını gösterelim."

VAR: "Hocam önce bu faulün yapılışı.

Halil Umut Meler: "Evet, dizi de gördüm dizi, dizi gördüm."

VAR: "Evet, şimdi geniş açıdan vereceğim sana bariz gol şansı için."

Halil Umut Meler: "Gördüm gördüm."

Halil Umut Meler: "Sarı kartı iptal ediyorum. 36 numarayı oyundan ihraç ediyorum. O doğru mu evet."

VAR: "Anlaşıldı."

Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinde Okay Yokuşlu'nun elle oynaması sonrası Başakşehir'in VAR incelemesi sonrası penaltı kazandığı pozisyon:

VAR: "Umut abi, oyunu durdur."

Halil Umut Meler: "Ne oldu?"

VAR: "Umut hocam, seni potansiyel penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum."

Halil Umut Meler: "Nerede ki?"

VAR: "Ceza sahası içinde, biraz önceki duran topta."

VAR: "Ele temasını göstereceğim şimdi."

Halil Umut Meler: "Evet, parmak ucuyla değiyor, gördüm. Başka açıdan göster."

VAR: "Evet, topu diğer açıdan gösteriyorum. Kolun açıklığını da göstereceğim."

Halil Umut Meler: "Evet, bir daha tam temas anını göster. Tam temas anını göster."

Halil Umut Meler: "Evet, burada… burada teması gördüm. Elinin hareketini gördüm. 5 numaranın eline değiyor, doğru mu?"

VAR: "Doğrudur. Evet, 5 numara."





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
