İşte haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de geride kalan 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Beşiktaş - Samsunspor ve Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmaları yer aldı.
Beşiktaş - Samsunspor karşılaşmasında Beşiktaş lehine incelenen potansiyel penaltı pozisyonu:
VAR: "Atilla hocam, VAR konuşuyor."
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
Atilla Karaoğlan: "Evet, ekrandayım."
Atilla Karaoğlan: "Tamam, sağ koluna teması gördüm."
Atilla Karaoğlan: "Başka bir açı verebilir misin bana?"
Atilla Karaoğlan: "Bu tekme mi, bilerek oynama mı ona bakacağım."
Atilla Karaoğlan: "Normal hızda oynatır mısın?"
Atilla Karaoğlan: "Başka bir açı daha var mı?"
VAR: "Evet, veriyorum."
Atilla Karaoğlan: "Buradan normal ver."
Atilla Karaoğlan: "Erkan abi, sağ ayağıyla oynadığını görüyorum. Sağ ayağıyla topa dokunuyor, daha sonra top sağ eline geliyor."
Atilla Karaoğlan: "Burada sekme yok. Eğer seken top sağ koluna gelse penaltı olurdu. Ama burada sağ ayağıyla hamleyi yapıp topu oynuyor; top bu hamleden sonra eline geliyor. Yani seken bir top değil, bilerek oynama var."
Atilla Karaoğlan: "Bu nedenle taçla oyunu başlatacağım."
VAR: "Tamamdır."
Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında Başakşehir'den Ebosele'nin VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı kart:
VAR: "Umut hocam, sana bariz gol şansını incelemen için sahada incelemeye davet ediyorum."
Halil Umut Meler: "Tamam."
VAR: "ilk bununla ver sonra biraz önceki açıdan genişi ver. Bariz gol şansını gösterelim."
VAR: "Hocam önce bu faulün yapılışı.
Halil Umut Meler: "Evet, dizi de gördüm dizi, dizi gördüm."
VAR: "Evet, şimdi geniş açıdan vereceğim sana bariz gol şansı için."
Halil Umut Meler: "Gördüm gördüm."
Halil Umut Meler: "Sarı kartı iptal ediyorum. 36 numarayı oyundan ihraç ediyorum. O doğru mu evet."
VAR: "Anlaşıldı."
Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinde Okay Yokuşlu'nun elle oynaması sonrası Başakşehir'in VAR incelemesi sonrası penaltı kazandığı pozisyon:
VAR: "Umut abi, oyunu durdur."
Halil Umut Meler: "Ne oldu?"
VAR: "Umut hocam, seni potansiyel penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum."
Halil Umut Meler: "Nerede ki?"
VAR: "Ceza sahası içinde, biraz önceki duran topta."
VAR: "Ele temasını göstereceğim şimdi."
Halil Umut Meler: "Evet, parmak ucuyla değiyor, gördüm. Başka açıdan göster."
VAR: "Evet, topu diğer açıdan gösteriyorum. Kolun açıklığını da göstereceğim."
Halil Umut Meler: "Evet, bir daha tam temas anını göster. Tam temas anını göster."
Halil Umut Meler: "Evet, burada… burada teması gördüm. Elinin hareketini gördüm. 5 numaranın eline değiyor, doğru mu?"
VAR: "Doğrudur. Evet, 5 numara."
