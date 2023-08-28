İşte FIBA Dünya Kupası'nda sonuçlar

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 4. gün maçları tamamlandı.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı.
İkinci karşılaşmaların ardından Sırbistan B, ABD C, Slovenya F, İspanya da G grubunun zirvesinde yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Çin-Güney Sudan: 69-89
Porto Riko-Sırbistan: 77-94
C Grubu:
Yeni Zelanda-Ürdün: 95-87 (Uzatmada)
Yunanistan-ABD: 81-109
F Grubu:
Venezuela-Yeşil Burun Adaları: 75-81
Gürcistan-Slovenya: 67-88
G Grubu:
Fildişi Sahili-İran: 71-69
Brezilya-İspanya: 78-96
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı.
İkinci karşılaşmaların ardından Sırbistan B, ABD C, Slovenya F, İspanya da G grubunun zirvesinde yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Çin-Güney Sudan: 69-89
Porto Riko-Sırbistan: 77-94
C Grubu:
Yeni Zelanda-Ürdün: 95-87 (Uzatmada)
Yunanistan-ABD: 81-109
F Grubu:
Venezuela-Yeşil Burun Adaları: 75-81
Gürcistan-Slovenya: 67-88
G Grubu:
Fildişi Sahili-İran: 71-69
Brezilya-İspanya: 78-96