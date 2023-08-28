İşte FIBA Dünya Kupası'nda sonuçlar

2023 FIBA Dünya Kupası'nda 4. gün maçları sona erdi. İşte alınan sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte FIBA Dünya Kupası'nda sonuçlar
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28 Ağustos 2023 23:10
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 4. gün maçları tamamlandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı.

İkinci karşılaşmaların ardından Sırbistan B, ABD C, Slovenya F, İspanya da G grubunun zirvesinde yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Çin-Güney Sudan: 69-89

Porto Riko-Sırbistan: 77-94

C Grubu:

Yeni Zelanda-Ürdün: 95-87 (Uzatmada)

Yunanistan-ABD: 81-109

F Grubu:

Venezuela-Yeşil Burun Adaları: 75-81

Gürcistan-Slovenya: 67-88

G Grubu:

Fildişi Sahili-İran: 71-69

Brezilya-İspanya: 78-96

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