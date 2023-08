İşte FIBA Dünya Kupası'nda sonuçlar

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 4. gün maçları tamamlandı.



Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı.



İkinci karşılaşmaların ardından Sırbistan B, ABD C, Slovenya F, İspanya da G grubunun zirvesinde yer aldı.



Alınan sonuçlar şöyle:



B Grubu:



Çin-Güney Sudan: 69-89



Porto Riko-Sırbistan: 77-94



C Grubu:



Yeni Zelanda-Ürdün: 95-87 (Uzatmada)



Yunanistan-ABD: 81-109



F Grubu:



Venezuela-Yeşil Burun Adaları: 75-81



Gürcistan-Slovenya: 67-88



G Grubu:



Fildişi Sahili-İran: 71-69



Brezilya-İspanya: 78-96