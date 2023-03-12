İşte Fenerbahçe'nin Sevilla'yı imha planı

UEFA Avrupa Ligi Son !6 Turu ilk maçında Sevilla karşısında birçok pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe, rahat kazanabileceği maçı 2-0 kaybederek turu zora soktu. Jorge Jesus, en az 2 farklı galibiyet gereken rövanş için hafta boyunca idmanlarda hücum organizasyonları ve son vuruş çalışmalarına ağırlık verecek.



Joshua King çok net 2 fırsatı harcadı, sezonun flaş golcüsü Enner Valencia bu kez ağları sarsamadı, sonradan oyuna giren Batshuayi ve Pedro ise varlık gösteremedi... Sevilla deplasmanında kaçan pozisyonlar pahalıya patladı. Rövanş için artık Fenerbahçe'ye uzatmalara götürmek adına en az 2 farklı, direkt turu geçmek için ise en az 3 farklı galibiyet gerekiyor.



Özel şut idmanı



Bu hafta sonu ligin bay geçilmesi, Jorge Jesus ve öğrencilerinin en büyük şansı oldu. Portekizli teknik adam ve öğrencilerinin kafasında sadece Sevilla rövanşı var. Jesus, hafta boyunca antrenmanların ana bölümünde hücum organizasyonlarına ve son vuruş çalışmalarına ağırlık verecek. Orta saha ve forvet oyuncularının, idmanlardan sonra özel şut idmanları yapacakları öğrenildi.



Duran top silahı



Tecrübeli hocanın üzerinde durduğu bir diğer konu ise duran toplar. Fenerbahçe, bu sezon korner ve ceza sahası çevresinde kazanılan serbest vuruşları son derece etkili kullandı, birçok gol attı. Sarı-Lacivertliler, Sevilla deplasmanında ise rakipte orijinal tek stoper olmasına rağmen bunu avantaja çeviremedi. Jesus ve teknik ekibi bu nedenle antrenmanlarda duran top hücumlarına da yoğunlaşacak.



16 maçta 30 gol yediler



Fenerbahçe'nin Sevilla deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgi, tarihindeki en şanssız Avrupa Kupası maçlarından biri oldu. Bunun nedeni, temsilcimizin çok net birçok pozisyona girmesine rağmen topu bir türlü 3 direğin arasından geçirememiş olması. 2-0, rövanş için sıkıntılı bir skor olarak görünüyor olabilir. Her şeye rağmen hem Jorge Jesus hem de futbolcular, Kadıköy'deki mücadelede turu geçeceklerine güveniyor. İspanyol ekibinin bu sezonki deplasman performansı da bu konuda umutlanmak için önemli bir etken.



Kadıköy'de güçlü



İspanyol temsilcisi, Avrupa ve ligdeki 16 deplasmanda sadece 2 kez kazanabilirken, tek mücadelede, 3-2 galip geldiği Espanyol maçında 1'den fazla gol sevinci yaşayabildi. Öte yandan Fenerbahçe ise sezon başında Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda 10 kişi kalıp, uzatmalara götürdüğü Dinamo Kiev maçının dışında Kadıköy'de 5 Avrupa mücadelesinde 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.





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