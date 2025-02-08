İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor kadrosu

Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor kadrosu
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08 Şubat 2025 16:35
Son güncelleme 08 Şubat 2025 16:37
Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda; Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca uzun süreli sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de maç kafilesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri de Alanyaspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:




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